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Engelli genci kucaklarında taşıdılar! YKS'ye girecek olan genç sınava böyle yetiştirildi - Son Dakika

Engelli genci kucaklarında taşıdılar! YKS'ye girecek olan genç sınava böyle yetiştirildi

26.06.2021 14:27

Mersin'de yaşanan olayda 4 vatandaş, YKS'ye geç kalmak üzere olan engelli bir genci yetiştirmek için seferber oldu. Genci yatay pozisyonda taşıyarak binaya getiren vatandaşların örnek davranışı çevreden takdir topladı. Alkış seslerinin duyulduğu olay anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Mersin'de de üniversiteye girecek gençleri YKS heyecanı sardı. Bugün sınavın ilk oturumu yapıldı. Binlerce genç gibi sınava girebilecek durumda olan engelli bireylerde sınava girdi. Mersin'de de vatandaşlar, engelli bir genci sınava yetiştirmek için örnek bir davranışa imza attı.

VATANDAŞLAR SEFERBER OLDU

Mersin Üniversitesi'nde sınava girecek olan engelli bir genç, vatandaşların yardımıyla sınava yetişebildi. Engelli gencin sınava genç kalacağını gören 4 vatandaş, kucaklarına aldıkları genci koşarak sınava gireceği bölgeye götürdüler. Zamanla yarışan vatandaşlar, genci sınava yetiştirmeyi başarabildi.

OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

Öte yandan vatandaşların engelli genci kucaklarında koşarak sınava yetiştirme anları bazı vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, engelli genci yatar vaziyette kucaklarına alan 4 vatandaş, koşarak okula geldiği görüldü. Çevredekiler örnek davranıştan dolayı duyarlı vatandaşları alkışlarken, engelli genç kontrollerinin ardından okula alındı.

Engelli genci kucaklarında taşıdılar! YKS'ye girecek olan genç sınava böyle yetiştirildi

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Engelli, Türkiye, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Engelli genci kucaklarında taşıdılar! YKS'ye girecek olan genç sınava böyle yetiştirildi - Son Dakika


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