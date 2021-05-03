Engelli genci streç filme sarıp eziyet etmişlerdi, savcı 35'er yıla kadar hapis istedi - Son Dakika

Engelli genci streç filme sarıp eziyet etmişlerdi, savcı 35'er yıla kadar hapis istedi

03.05.2021 13:52
Engelli genci streç filme sarıp eziyet etmişlerdi, savcı 35'er yıla kadar hapis istedi, System.String[]

İzmir'de, yüzde 50 engelli gencin iş arkadaşları tarafından streç filme sarılıp eziyet edildiği görüntülerin ardından mahkeme savcısı, sanıkların 18 yıldan 35 yıla kadar hapsini istedi.

İzmir'de, yüzde 50 engelli gencin iş arkadaşları tarafından streç filme sarılıp eziyet edildiği görüntülerin ardından mahkeme savcısı, sanıkların 18 yıldan 35 yıla kadar hapsini istedi.

İzmir'de, 2019 Kasım ayında Konak'a bağlı Yenişehir Mahallesi Gıda Çarşısı'ndaki bir firmada çalışan ve o dönemde 17 yaşında olan yüzde 50 engelli A. H. (19), iş arkadaşlarının işkencesine maruz kaldı. Türkiye gündemine oturan olayda engelli genç, iş yerinde çalışan Nurullah S. ile Fırat K. tarafından streç filme sarılarak üzerine su döküldü, yere yatırılıp tekmelendi. Bu sırada hakaretlere de maruz kalan talihsiz genç cinsel istismara da uğradı. İstismar ve işkence yapılırken bu anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Ali S. isimli ortak arkadaşları tarafından çekilen görüntü WhatsApp grubunda paylaşıldı ve engelli gencin eşi R. H. videoyu fark edince hemen suç duyurusunda bulundu. Sanıklar hakkında 6 yıldan 16 yıla kadar hapis istemiyle "sarkıntılık suretiyle cinsel istismar' suçundan dava açıldı.

3 ay 18 gün tutuklu kaldıktan sonra 2 sanık tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Sanıkların İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılaması sürerken, Nurullah S. ile Fırat K. olayın şaka olduğunu söyleyerek kendilerini savundu.

İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki son duruşmada mahkeme savcısı, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. A.H. iş yerinde kafasından yaralandığı, Fırat K.'nın Nurullah S.'ye "A.'ı öp de geçsin" dediği ve eliyle engelli gencin kafasını yukarı kaldırmaya çalıştığı ifade edildi. Engelli gencin bu sırada eliyle ağzını kapatarak kendini korumaya çalıştığı; ancak iki kişiye karşı koymayınca cinsel istismarda bulunduğuna dikkat çekildi. Bu sırada Nurullah S.'nin Fırat K.'nın cep telefonunu diğer arkadaşları Ali S.'ye vererek bu anları videoya çekmesini istediği de vurgulandı.

Engelli gencin cinsel istismara uğrarken çekilmiş görüntülerin de ortak WhatsApp grubunda paylaşılarak ifşa edildiği de ifade edildi.

35'er yıla kadar hapsi istendi

Mahkeme savcısı bu olayda, iş yerinde ustabaşı ve atölye sorumlusu olarak çalışan sanıklar Fırat K. ve Nurullah S'nin aynı iş yerinde çırak olarak çalışan A. H.'ye yönelik eylemlerinin sarkıntılık düzeyinde kalmadığını belirterek, daha yüksekten cezalandırılmalarını talep etti. Savcı her iki sanığın 'çocuğun cinsel istismarı' suçunu işledikleri gerekçesiyle 8 yıldan 15 yıla kadar hapsini istedi.

Ayrıca cinsel istismarın mağdur ile arasında evlenme yasağı bulunan kişi tarafından işlenmesi nedeniyle yarı oranında, birden fazla kişi ile birlikte yapılmasından dolayı da cezanın yarı oranında arttırılmasını talep etti.

Yine savcı, başkasına ait ses veya görüntüleri ifşa etme suçu nedeniyle sanıkların 2 yıldan 5 yıla kadar hapis istemiyle ayrı ayrı cezalandırılmaları istendi. Sanık avukatları da mütalaaya karşı son savunma için süre istedi. Bir sonraki duruşma ileri bir tarihe ertelendi. - İZMİR

Engelli genci streç filme sarıp eziyet etmişlerdi, savcı 35'er yıla kadar hapis istedi

Engelli, Savcı, Fırat, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Engelli genci streç filme sarıp eziyet etmişlerdi, savcı 35'er yıla kadar hapis istedi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Ümit Özat'la atışmaya giren Kongre Üyesi, bel altı cevabı sonrası tarihi ayar yedi Ümit Özat'la atışmaya giren Kongre Üyesi, bel altı cevabı sonrası tarihi ayar yedi MHP'nin MHP'nin "Türkçülük Günü"nü, "Milliyetçiler Günü" olarak kutlaması sosyal medyayı karıştırdı ABD, yetenekli bizon avcısı arıyor! Bölgedeki 600 bizon sayısı 200'e düşürülecek ABD, yetenekli bizon avcısı arıyor! Bölgedeki 600 bizon sayısı 200'e düşürülecek Aleyna Tilki'nin annesi Aleyna Tilki'nin annesi "Kendime çok güveniyorum" deyip kolunu öptü Fransız komedyen Dieudonne M'bala, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup göndererek siyasi sığınma talebinde bulundu Fransız komedyen Dieudonne M'bala, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup göndererek siyasi sığınma talebinde bulundu 5 milyar liralık destek paketine başvurular başladı! 3 yıl geri ödemesiz 75 bin liraya kadar kredi verilecek 5 milyar liralık destek paketine başvurular başladı! 3 yıl geri ödemesiz 75 bin liraya kadar kredi verilecek Kızlar kavga etti, erkekler de o anları kayda aldı! Nedeni olaydan daha vahim Kızlar kavga etti, erkekler de o anları kayda aldı! Nedeni olaydan daha vahim Çinli baba 2 yaşındaki oğlunu 202 bin TL'ye sattı! Sebebi adeta saç baş yoldurdu Çinli baba 2 yaşındaki oğlunu 202 bin TL'ye sattı! Sebebi adeta saç baş yoldurdu
Transferin gözdesi Salih Uçan, elmacık kemiğinin kırılması şüphesiyle apar topar ambulansla hastaneye kaldırıldı Transferin gözdesi Salih Uçan, elmacık kemiğinin kırılması şüphesiyle apar topar ambulansla hastaneye kaldırıldı         
16:13
Oyuncu Can Yaman, başka adamla öpüşürken yakalanan sevgilisini affetti Oyuncu Can Yaman, başka adamla öpüşürken yakalanan sevgilisini affetti         
15:58
Kuzenini öldürüp, yengesini yaralayan zanlı: İmalı bakıştıklarını fark ettim, ilişkileri vardı Kuzenini öldürüp, yengesini yaralayan zanlı: İmalı bakıştıklarını fark ettim, ilişkileri vardı         
15:47
Doğduğu gün annesinin öldüğü gün oldu Doğduğu gün annesinin öldüğü gün oldu         
15:41
Sezonun en kritik maçında Galatasaray, şampiyonluğa koşan Beşiktaş karşısında favori gösterildi Sezonun en kritik maçında Galatasaray, şampiyonluğa koşan Beşiktaş karşısında favori gösterildi         
15:30
Son Dakika: Emeklilerin bayram ikramiyeleri 6-7 Mayıs tarihlerinde yatırılacak Son Dakika: Emeklilerin bayram ikramiyeleri 6-7 Mayıs tarihlerinde yatırılacak         
15:02
Oyuncu Melisa Döngel, sosyal medya hesabından yeni aşkını ilan etti Oyuncu Melisa Döngel, sosyal medya hesabından yeni aşkını ilan etti         
14:41
Hem suçlu hem güçlü! Maskesiz yolcu güvenlik görevlisine saldırdı Hem suçlu hem güçlü! Maskesiz yolcu güvenlik görevlisine saldırdı         
14:10
Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Tam kapanmanın olumlu etkilerini görmeye başladık Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Tam kapanmanın olumlu etkilerini görmeye başladık         
13:23
Mavi sularda ultra lüks tam kapanma! Milyon dolarlık yatlar Bodrum'a demir attı Mavi sularda ultra lüks tam kapanma! Milyon dolarlık yatlar Bodrum'a demir attı         
13:21
Dünya diken üstünde! Bakanın küfürlü paylaşımı iki ülkeyi karşı karşıya getirdi Dünya diken üstünde! Bakanın küfürlü paylaşımı iki ülkeyi karşı karşıya getirdi         
13:16
Maske uyarısı yapan kadın polise ahlaksız teklifte bulunan turist gözaltına alındı Maske uyarısı yapan kadın polise ahlaksız teklifte bulunan turist gözaltına alındı         
12:51
9 katlı binanın çatısından düşen kadın yaşamını yitirdi! Polis, şüpheli ölümün peşine düştü 9 katlı binanın çatısından düşen kadın yaşamını yitirdi! Polis, şüpheli ölümün peşine düştü         
12:34
İrem Derici'den şaşırtan 'bekaret' çıkışı! Camdaki Kız dizisine atıfta bulundu İrem Derici'den şaşırtan 'bekaret' çıkışı! Camdaki Kız dizisine atıfta bulundu         
12:01
Camide itikaf yapmak isteyen vatandaşlara kolluk kuvvetleri müdahale etti Camide itikaf yapmak isteyen vatandaşlara kolluk kuvvetleri müdahale etti         
11:36
Bir benzeri yok! Define avcıları kaçak kazıda buldu, yetkililer el koyup müzeye getirdi Bir benzeri yok! Define avcıları kaçak kazıda buldu, yetkililer el koyup müzeye getirdi         
11:02
Kime oy verecek? İktidar ve muhalefetin peş peşe ziyaret ettiği Mahruze Keleş, tercihini yaptı Kime oy verecek? İktidar ve muhalefetin peş peşe ziyaret ettiği Mahruze Keleş, tercihini yaptı         
09:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2021 16:25:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Engelli genci streç filme sarıp eziyet etmişlerdi, savcı 35'er yıla kadar hapis istedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement