Engelli genci streç filme sarıp, tekme-tokat atmışlardı - Son Dakika

İzmir'de aynı iş yerinde birlikte çalıştıkları ve yüzde 50 engelli olan genci streç filme sarılıp üzerine su dökerek tekme-tokat atan, ardından da cinsel tacizde bulundukları anları cep telefonuyla kayda alan sanıkların ağır ceza mahkemesinde yargılandığı dava, asliye ceza mahkemesine gönderildi.



İzmir'in Konak ilçesinde aynı iş yerinde birlikte çalıştıkları ve yüzde 50 engelli olan Azad H.'yi (18), streç filme sarılıp üzerine su dökerek tekme-tokat atan, ardından da cinsel tacizde bulundukları anları cep telefonuyla kayda alan Nurullah S. ve Fırat K.'nin yargılanmasına devam edildi.



İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmaya mağdur Azad H., tutuksuz sanıklar Nurullah S. ve Fırat K. ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada, İzmir Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğünde görevli sosyal hizmet uzmanı Murat Dulkadir'in, Azad H.'nin sanıklardan korktuğunu belirtmesinin ardından, mahkeme heyetinin kararıyla mağdur Azad H.'nin ifadesinin alınması amacıyla duruşma salonu boşaltıldı.



"Başıma birisi demir bir şey ile vurdu"



Olay günü Nurullah S.'nin gönyeyle kafasına vurduğunu söyleyen mağdur Azad H., "Küfür etti. Kapandım, kendimi korumaya çalıştım, ağladım. Tanık A.S. de olay yerindeydi 'Bu kadar hızlı vurmasaydın açılmış' dedi. Bunun üzerine Fırat K. 'Kötü olmuş öp de geçsin' deyince Nurullah S. gülerek üzerime yürüdü. Geri geri kaçmaya başladım. Şaka yapıyor sandım. Kaçacak yerim bitti. Nurullah S. uzanıp elimi öptü. Kafamı tutup cinsel organına bastırdı ve ileri geri hareketler yaptı. Ben debelendim, kurtulamadım. Başıma birisi demir bir şey ile vurdu. Bu olayı cep telefonuyla kaydetmişler. Nurullah S. bu hareketleri şaka maksadıyla yapmamıştır. Cinsel maksatla yapmıştır. Kamuoyuna, sosyal medyadan yansıyan streç filmle sarılıp yere yatırma olayı dava konusu olmadan önce meydana gelmiştir. Streç filme sarma olayında cinsel amaç olduğunu düşünmüyorum. Dava konusu olaya ilişkin görüntüleri eşim ve annem görmese, olay polise bildirilmese o iş yerinde çalışmaya devam edecektim" dedi.



"Görüntüleri izleyince kanım çekildi, bayıldım"



Dava konusu cinsel istismar olayını görmediğini ancak gelininin kendisine görüntüleri izlettiğini söyleyen mağdur Azad H.'nin annesi ise "Eşi cep telefonundaki görüntüleri izlemiş. Bana 'Baksana ona ne yapıyorlar' diyerek izlettirdi. Görüntüleri izleyince kanım çekildi, bayıldım. Polisi aradık, şikayetçi olduk. Olaydan sonra oğlumla konuştum. Bana çalışmak zorunda olduğu için kendisine yapılanlara boyun eğdiğini anlattı" ifadelerini kullandı.



Olay anını cep telefonuyla kaydeden tanık A.S. de "Kendi aralarında gırgır şamata yapıyorlardı. Nurullah S. görüntüyü çekmemi istedi. Onlar bunu sürekli yapıyorlardı. Onların bu yaptığı hareketlerin normal olmadığını düşünüyorum. Kimse bu hareketlerin kendisine yapılmasını istemez" diye konuştu.



Mahkeme heyeti, sanıkların tutuklu yargılanma talebini reddederek, dava dosyasının İzmir 23. Asliye Ceza Mahkemesine iadesine hükmetti.



Olay



İzmir'de yüzde 50 engelli olan Azad H. (18), çalıştığı şirketteki arkadaşları Nurullah S. ve Fırat K. tarafından streç filme sarılıp üzerine su dökerek, tekme-tokat attığı ve ardından cinsel tacizde bulunduğu görüntüler ortaya çıkınca olay, mağdur gencin ailesi tarafından yargıya taşındı. Olay tarihinde Azad H.'nin 17 yaşında olmasından dolayı, Nurullah S. ve Fırat K. haklarında "Sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı" ve "Özel hayatın gizliliğini ihlal etmek" suçlarından hazırlanan iddianame İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Sanıklar Nurullah S. ve Fırat K., 4 ay tutuklu kalıp ardından tahliye edildi. - İZMİR