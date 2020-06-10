Engelli gencin ailesi akülü sandalye istiyor - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta spastik engelli 32 yaşındaki Semih Toptaş'ın ailesi, evlatları için hayırseverlerden akülü sandalye istiyor.



Onikişubat ilçesi Necip Fazıl Mahallesinde yaşayan Toptaş ailesinin yaşamı, oğulları Semih'in yaşının ilerlemesi ve fiziki olarak büyümesiyle daha da zorlaştı.



Oğlunun taşınmasında zorluklar çektiğini söyleyen 56 yaşındaki şeker hastası olan Anne Süheyla Toptaş, "Oğlum bebekken geçirdiği hastalık sonrasında spastik engelli olarak yaşamını sürdürüyor. Küçükken oğlumun her türlü bakımını ve ihtiyacını karşılıyorduk. Fakat fiziki olarak büyüdüğü için şuan ben ve babası çok zorlanıyoruz. Oğlumun normal tekerlekli sandalye ile dışarıya çıkması çok zor oluyor. Şeker hastası olduğum için yokuşlar beni çok yoruyor. Oğlum için hayırseverlerden akülü sandalye istiyorum. İnşallah sesimizi duyarlar" dedi. - KAHRAMANMARAŞ