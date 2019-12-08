Son Dakika Haberleri: Engelli gencin akülü araç sevinci yürekleri ısıttı
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Engelli gencin akülü araç sevinci yürekleri ısıttı

6 saat önce

Vali Cüneyt Epcim, Yaylapınar, Helva ve Taşçılar köylerini ziyaret etti.

Engelli gencin akülü araç sevinci yürekleri ısıttı, System.String[]

Vali Cüneyt Epcim, Yaylapınar, Helva ve Taşçılar köylerini ziyaret etti. Helva Köyü'ndeki ziyaret esnasında fiziksel engelli evde bakım hastası Osman Taştan'ın kendisine teslim edilen akülü araç karşısında yaşadığı mutluluk yürekleri ısıttı.


Hafta sonları düzenli olarak yaşlı, engelli ve bakıma muhtaç vatandaşlarla bir araya gelen Vali Epcim, bu kapsamdaki ziyaretlerine Yaylapınar, Helva ve Taşçılar köyleriyle devam etti. Ziyaretlerine Yaylapınar Köyü'nden başlayan Vali Epcim, köy konağında vatandaşlarla görüşüp, taleplerini dinledi.


Bir süre köy sakinleriyle bilgi alışverişinde bulunan Vali Epcim, daha sonra Helva Köyü'ne geçti. Burada incelemelerde bulunan Vali Epcim köy sakinlerinin katılımıyla gerçekleştirilen buluşma sonrasında hasta ve yaşlı ziyaretinde bulundu.


Helva Köyü'nde Selim ve Adile Taştan çiftinin yirmi iki yaşındaki doğuştan engelli çocukları Osman Taştan'ı ziyaret eden Vali Epcim, Almanya Stuttgart Bayburtlular Derneği tarafından temin edilen akülü aracı aileye teslim etti. Taştan'ın uzun zamandır hayalini kurduğu akülü araca sahip olmasıyla yaşadığı sevinç yürekleri ısıttı.


Burada aile bireyleriyle bilgi alışverişinde bulunan Vali Epcim, engelli gence duygularını sordu. Vali Epcim, hayaline kavuşmanın mutluluğuyla aracını test eden Taştan'a güzel günlerde kullanması temennisinde bulundu.


Vali Epcim, akülü aracın temin edilmesi ve engelli bir gencin yüzündeki mutluluğa vesile olmaları dolayısıyla emeği geçenlere teşekkür ettiğini ifade etti.


Helva Köyü'nün ardından beraberindekilerle Taşçılar Köyü'ne hareket eden Vali Epcim, burada gerçekleştirdiği ziyaretlerle programını sonlandırdı.


Vali Cüneyt Epcim'e, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Haluk Akkoyunlu ve İl Özel İdare Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit eşlik etti. - BAYBURT

Cüneyt Epcim, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 12:30 Kaynak: İHA
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