Engelli gencin annesi 18 bin lira dolandırıldığını ileri sürerek şikayetçi oldu - Son Dakika

İzmir'in Buca ilçesinde yaşayan engelli gencin annesi, kendilerine yardım edeceğini söyleyen kişinin 18 bin liralarını dolandırdığını öne sürerek şikayetçi oldu.

Alınan bilgiye göre, engelli Batuhan Karakış'ın (19) annesi Yasemin Karakış (45), telefonla arayan bir kişinin yardım edeceğini belirterek kendisini dolandırdığı iddiasıyla polise başvurdu.

Karakış'ın, Fatih isminde bir kişinin kendisini arayarak engelli oğlu için yüklü miktarda yardımda bulunmak istediğini belirterek hesap numarası istediğini, ardından da mobil şifresini verdiğini söylediği öğrenildi.

Karakış'ın şüphelinin isteği doğrultusunda daha sonra babasına ait hesap numarasını da verdiğini ancak bir süre sonra kendi hesabında bulunan 69 liranın 60 lirası ile babasının hesabında bulunan 18 bin liranın çekildiğini hatta babasına ait 10 bin lira da bankadan kredi çekildiğine dair mesaj geldiğini ileri sürdüğü öğrenildi.