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ENGELLİ GENCİN "AYAKLARINI" ÇALDILAR - Son Dakika

ENGELLİ GENCİN "AYAKLARINI" ÇALDILAR

24.12.2021 12:18

SULTANGAZİ'de yürüme engelli Uğur Karakış'ın ulaşımda kullandığı özel yapım bisikleti çalındı.

SULTANGAZİ'de yürüme engelli Uğur Karakış'ın ulaşımda kullandığı özel yapım bisikleti çalındı. Bisikletin borcunun bitmediğini belirten Karakış, hırsızlara seslenerek "Hastaneye gidemiyorum, bisikletim olmadan kapıya dahi çıkamıyorum" dedi.

Sultangazi 50. Yıl Mahallesi'nde oturan 28 yaşındaki Uğur Karakış özel yapım engelli bisikletini, binanın girişinde her zamanki yerine bırakarak evine girdi. Karakış'ın kardeşi markete gitmek için çıktığında bisikletin yerinde olmadığını fark etti. Sokaktaki güvenlik kamerasına bakıldığında Uğur Karakış'ın engelli bisikletinin iki kişi tarafından akşam saat 20.00 sıralarında çalındığı belirlendi.

Karakış polisi arayarak şikayette bulundu. Güvenlik kamerasını inceleyen polisin olayla ilgili çalışmaları devam ediyor.

"BİSİKLETİN 8 BİN LİRA BORCU VAR"

Uğur Karakış, ayakları gibi gördüğü üç tekerlekli engelli bisikletini çalan hırsızlara, "Bisikletimin 8 bin lira borcu var" diyerek tepki gösterdi.

Karakış "Bisikletimi bina girişine her zaman bıraktığım yere bıraktım. Eve çıktım kardeşim markete gitti. Marketten dönüşte kardeşim, 'abi bisikletin yerinde yok' dedi. Gidip baktığımızda yerinde olmadığını görünce polisi aradık. Polis geldi ve güvenlik kamerası kayıtlarını kontrol ettik ve çalındığını gördük. Bisikletim olmadan hiçbir şey yapamıyorum. Doktor tavsiyesi ile almıştım, kaslarım çalışmadığı için. Bisikletimin borcu var, 8 bin lira borcu var üstümde. İşsiz olduğum içinde borcunu ödeyemedim" diye ifade etti.

"ENGELLİLERİN BİSİKLETİ ÇALINMAZ"

Bisikleti olmadan hiçbir yere gidemediğini söyleyen Karakış, "Hastaneye gidemiyorum, Fizik tedaviye gidemiyorum bisikletim olmadan kapıya dahi çıkamıyorum. Engellilerin bisikleti çalınmaz. Bizler onlara muhtacız onlar olmadan hiçbir şey yapamıyoruz ve hayatımızı sürdüremiyoruz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan bisikletin çalındıktan sonra götürüldüğü anlar sokaktaki güvenlik kameralarına yansıdı. Bir kişinin çaldığı engelli bisikletine binerek uzaklaştığı. Suç ortağı olduğu düşünülen kişinin de arkasında yürüyerek ilerlediği görülüyor.

ENGELLİ GENCİN AYAKLARINI ÇALDILAR
ENGELLİ GENCİN AYAKLARINI ÇALDILAR
ENGELLİ GENCİN AYAKLARINI ÇALDILAR
ENGELLİ GENCİN AYAKLARINI ÇALDILAR
ENGELLİ GENCİN AYAKLARINI ÇALDILAR
ENGELLİ GENCİN AYAKLARINI ÇALDILAR
ENGELLİ GENCİN AYAKLARINI ÇALDILAR
ENGELLİ GENCİN AYAKLARINI ÇALDILAR
ENGELLİ GENCİN AYAKLARINI ÇALDILAR

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Sultangazi, Engelli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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