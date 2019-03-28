Son Dakika Haberleri: Engelli Gencin Böbreğinden Çıkarılan Taşlar Şaşırttı

Engelli Gencin Böbreğinden Çıkarılan Taşlar Şaşırttı

1 saat önce

Muş'ta engelli gencin böbreğinden çıkarılan, bazıları fındıktan büyük taşlar şaşırttı.

Muş'ta engelli gencin böbreğinden çıkarılan, bazıları fındıktan büyük taşlar şaşırttı.

Karnında yaşadığı ağrılar nedeniyle ailesi tarafından Muş Devlet Hastanesine götürülen 26 yaşındaki zihinsel ve bedensel engelli Veysel Özer'in böbreklerinde taş olduğu belirlendi.

Hastanenin üroloji kliniğinde Op. Dr. Mehmet Ezer ve ekibi tarafından gerçekleştirilen ameliyatla hastanın böbreklerinden, bazıları fındıktan büyük çok sayıda taş çıkarıldı.

Op. Dr. Ezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, hasta bedensel engelli olduğu için böbrek, mesane ve idrar yolundaki taşları temizledikleri yöntemleri uygulayamadıklarını söyledi.

Hastayı iki hafta önce farklı bir yöntem kullanarak üç saatlik bir ameliyatla sağlığına kavuşturduklarını anlatan Ezer, şöyle konuştu:

"Önce açık ameliyatla başladık. Mesane içerisinden bir avuçtan fazla taşı temizledikten sonra oradan açtığımız açıklıktan kapalı olarak devam ettik. İdrar kanalındaki ve böbrekteki taşlara müdahalede bulunduk. Hem teknik, hem hastanın mevcut problemleri, hem anestezi, hem cerrahi açıdan riskli bir ameliyattı. Şimdi çok şükür iyileşti. Yüzündeki gülücüğü görmek çok memnun edici."

Engelli gencin annesi Gülzade Özer ise karnındaki taşlardan dolayı oğlunun çok acı çektiğini ifade ederek, "Ameliyat olduktan sonra oğlumun her gün yüzü gülüyor. Günden güne fark var. Çok mutluyum." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 05:51 Kaynak: AA

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