ENGELLİ GENCİN ÇALINAN BİSİKLETİ BULUNDU - Son Dakika

SULTANGAZİ'de, tekerlekli bisikleti çalınan engelli genç için polis ekipleri seferber oldu. Polis ekipleri çalınan bisikleti bularak engelli gence teslim etti.

50. Yıl Mahallesi'nde oturan 28 yaşındaki Uğur Karakış özel yapım engelli bisikletini, binanın girişinde her zamanki yerine bırakarak evine girdi. Karakış'ın kardeşi markete gitmek için çıktığında bisikletin yerinde olmadığını fark etti. Sokaktaki güvenlik kamerasına bakıldığında Uğur Karakış'ın engelli bisikletinin iki kişi tarafından Perşembe günü akşam saat 20.00 sıralarında çalındığı belirlendi.Karakış polisi arayarak şikayette bulundu.

Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı polis ekipleri, olayla ilgili yaptıkları çalışmalar kapsamında güvenlik kameralarını inceleyerek, bisikletin M.K, tarafından çalındığını tespit etti. Ekipler, M.K.'yı Sultançiftliği Mahallesi'nde gözaltına aldı. Çalınan bisiklet ise ekipler tarafından Uğur Karakış'a teslim edildi.

Uğur Karakış, ayakları gibi gördüğü üç tekerlekli engelli bisikletinin bulunmasından dolayı mutlu olduğu belirterek, polise teşekkür etti. Karakış, "Bisikletim bulundu. Çok mutluyum. Polisimiz beni çok etti. Allah'ta onları mutlu etsin" dedi.