Son Dakika Haberleri: Engelli Gencin Dj'lik Yapma Hayali Gerçek Oldu

Engelli Gencin Dj'lik Yapma Hayali Gerçek Oldu

1 saat önce

Aydın'ın Söke ilçesinde yaşayan fiziksel ve görme engelli Yaşar Akgün, radyoda DJ'lik yapma hayali gerçek oldu.

Engelli Gencin Dj'lik Yapma Hayali Gerçek Oldu, System.String[]
Aydın'ın Söke ilçesinde yaşayan fiziksel ve görme engelli Yaşar Akgün, radyoda DJ'lik yapma hayali gerçek oldu.

İlçedeki özel bir eğitim ve rehabilitasyon merkezinde eğitim gören 27 yaşındaki Akgün, radyoda DJ olarak program yönetmeyi çok istediğini bildirince öğretmenleri harekete geçti.

Merkezin kurucusu Nesrin Atmaca, kentte özel yayın yapan radyonun sahibiyle görüşerek Akgün'ün DJ olarak program yapmasını sağladı.

Gün içinde canlı telefon bağlantılarıyla dinleyicilerin istek şarkılarına yer veren programın DJ'si Fatoş Özev Maltepe'yle yayına çıkan Akgün, kısa bir süre programı yönetti.

Dinleyicilerin isteklerine yer veren Akgün, yaptığı açıklamada, çok mutlu olduğunu belirterek hayalini gerçekleştirenlere teşekkür etti.

Atmaca ise hayata geçirdikleri "bir hayal bin mutluluk" projesiyle çocukların isteklerini gerçekleştirmeye çalıştıklarını ifade ederek "Çocuklarımızın hayatlarına dokunmak onları mutlu etmek istiyoruz. Amacımız çocukların dört duvar arasında sıkışıp kalması değil sosyal hayatta gerçekten istedikleri hayalleri gerçekleştirebilmesi. Yaşar'ın kalbinin avuçlarının içerisinde attığını hissediyorum görüyorum, inanın bu paha biçilmez bir mutluluk." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 12:44 Kaynak: AA
Kültür Sanat
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkücü Aydın Aydın, Çukurca Dağlarında Dağ Keçisiyle Klip Çekti Erdoğan Talimat Verdi, Ahlat'ta Cumhurbaşkanlığı Köşkü İnşaatı Başladı Savcı Sayan'dan "Yabancı Uyruklulara Yardım Yapılmasın" Diyen Bolu Belediye Başkanı'na: Kur'an'ı Öpmek Yetmez Ölen Babasından Kalan Miras, Talihsiz Vatandaşı İsyan Ettirdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.4.2019 14:17:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Engelli Gencin Dj'lik Yapma Hayali Gerçek Oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]