Engelli Gencin Dj'lik Yapma Hayali Gerçek Oldu

Aydın
'ın Söke
ilçesinde yaşayan fiziksel ve görme engelli Yaşar Akgün
, radyoda DJ'lik yapma hayali gerçek oldu.
İlçedeki özel bir eğitim ve rehabilitasyon merkezinde eğitim gören 27 yaşındaki Akgün, radyoda DJ olarak program yönetmeyi çok istediğini bildirince öğretmenleri harekete geçti.
Merkezin kurucusu Nesrin Atmaca, kentte özel yayın yapan radyonun sahibiyle görüşerek Akgün'ün DJ olarak program yapmasını sağladı.
Gün içinde canlı telefon bağlantılarıyla dinleyicilerin istek şarkılarına yer veren programın DJ'si Fatoş Özev Maltepe
'yle yayına çıkan Akgün, kısa bir süre programı yönetti.
Dinleyicilerin isteklerine yer veren Akgün, yaptığı açıklamada, çok mutlu olduğunu belirterek hayalini gerçekleştirenlere teşekkür etti.
Atmaca ise hayata geçirdikleri "bir hayal bin mutluluk" projesiyle çocukların isteklerini gerçekleştirmeye çalıştıklarını ifade ederek "Çocuklarımızın hayatlarına dokunmak onları mutlu etmek istiyoruz. Amacımız çocukların dört duvar arasında sıkışıp kalması değil sosyal hayatta gerçekten istedikleri hayalleri gerçekleştirebilmesi. Yaşar'ın kalbinin avuçlarının içerisinde attığını hissediyorum görüyorum, inanın bu paha biçilmez bir mutluluk." dedi.