Engelli gencin ilham veren başarısı - Son Dakika

Engelli gencin ilham veren başarısı

04.12.2020 12:54
Engelli gencin ilham veren başarısı, System.String[]

Dünya Engelliler Günü'nde Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Engelliler Meclisi'ni ziyaret eden Başkan Zolan, engelli tıp fakültesi öğrencisi Yusuf Can Balaban ile bir araya geldi.

Dünya Engelliler Günü'nde Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Engelliler Meclisi'ni ziyaret eden Başkan Zolan, engelli tıp fakültesi öğrencisi Yusuf Can Balaban ile bir araya geldi. Başkan Zolan, engelli gencin ilham veren başarısından övgüyle bahsetti.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Engelliler Meclisi'ni ziyarete etti. Kent Konseyi Engelliler Meclisi Yürütme Kurulu Üyesi ve Muğla Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi olan Yusuf Can Balaban ile bir araya gelen Başkan Zolan, engelli gencin ilham veren başarısından ve azminden övgüyle bahsetti. Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak hayata geçirdikleri projelerle engellilerin önündeki birçok engeli kaldırdıklarına dikkati çeken Başkan Zolan, "Senin gibi genç, dinamik, gayretli ve çalışkan bir kardeşimizle bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah mesleğini en güzel şekilde icra edeceksin, insanlarımıza sağlık vereceksin, şifa olacaksın. Allah'ım başarılarını daim eylesin. Kendini geliştirecek engelli kardeşlerimize fırsat sunmak lazım. Engellilerimizin anne babasının bu fırsatları en iyi şekilde değerlendirmesi gerekiyor. İşte bu fırsatları da değerlendirildiğinde senin gibi başarılı gençlerimiz ortaya çıkıyor. Hiçbir şey engel değil. Toplumdaki engelleri kaldırınca sonuç ortada sizi alkışlıyorum." dedi.

"Amacımız engelleri kaldırıp onlara faydalı olmak"

Mental olarak düşünmek gerektiğini belirten Yusuf Can Balaban, "Engelli olarak değil normal bir insan olarak da düşünce ve bakış açınızı değiştirdiğiniz zaman kanınız da değişiyor. Bu yüzden buna fiziksel olarak değil mental olarak bakmak daha mantıklı olur. Amacımız engelleri kaldırıp onlara faydalı olmak olmalı, onları bu hayata bağlamak olmalı. Onlara en iyi şekilde destek vermeliyiz. Ben desteklerimiz için size teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Engelli gencin ilham veren başarısı
Engelli gencin ilham veren başarısı
Engelli gencin ilham veren başarısı
Engelli gencin ilham veren başarısı
Engelli gencin ilham veren başarısı

Büyükşehir Belediyesi, Yusuf Can, Balaban, Engelli, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Engelli gencin ilham veren başarısı - Son Dakika


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