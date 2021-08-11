Üye Girişi
Engelli gencin "kimlik yenileme" işlemi evinde yapıldı - Son Dakika

Engelli gencin "kimlik yenileme" işlemi evinde yapıldı

11.08.2021 17:17

Ardahan'da engelli, yaşlı ya da sağlık sorunları nedeniyle dışarı çıkmakta güçlük çekenlerin kimlik kartı değiştirme ve yenileme işlemleri, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünce "Adreste Nüfus Hizmeti" kapsamında ikametlerinde gerçekleşiyor.

Ardahan'da engelli, yaşlı ya da sağlık sorunları nedeniyle dışarı çıkmakta güçlük çekenlerin kimlik kartı değiştirme ve yenileme işlemleri, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünce "Adreste Nüfus Hizmeti" kapsamında ikametlerinde gerçekleşiyor.

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce hayata geçirilen "Adreste Nüfus Hizmeti" kapsamında, engelli olan, hayatını eve bağımlı sürdüren 21 yaşındaki Adem Allak'ın yakınları, kimlik kartı yenilemesi için müdürlükten yardım talep etti.

Allak ailesinin Karagöl Mahallesi'ndeki evine mesai bitiminden sonra gelen görevliler, kısa sürede işlemi yapıp, Adem Allak'ın kimliğini yeniledi.

İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Erhan Hoşafçı, AA muhabirine, "Adreste Nüfus Hizmeti" kapsamında yüzden fazla insana ulaştıklarını söyledi.

Hizmeti vatandaşların ayağına götürdükleri için memnun olduklarını ifade eden Hoşafçı, şunları kaydetti:

"Bu çalışma bakanlığımızın başlattığı ve valiliğimizin de çok değer verdiği bir proje. Çünkü bizler insanımıza değer veriyoruz. Bu çalışmayı yaparken hem işimizi hem de büyüklerimiz ile sohbet imkanı buluyoruz. İnsanımızın hayır duasını alıyoruz. Duaları bizim için çok önemli. Bizler bu hizmeti sunmakta memnunuz, umarım onlarda memnundur. Şu an kent merkezinde yüzden fazla vatandaşa ulaştık. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz."

Adem Allak'ın babası Nezir Allak da hizmetten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Engelli gencin kimlik yenileme işlemi evinde yapıldı
Engelli gencin kimlik yenileme işlemi evinde yapıldı
Engelli gencin kimlik yenileme işlemi evinde yapıldı
Engelli gencin kimlik yenileme işlemi evinde yapıldı

İçişleri Bakanlığı, Karagöl Mahallesi, Ardahan, Engelli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Engelli gencin 'kimlik yenileme' işlemi evinde yapıldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Canavarca hisle eşini öldüren kocadan şaşırtan savunma: Ötenazi hakkım varsa kullanmak istiyorum 17:41 Canavarca hisle eşini öldüren kocadan şaşırtan savunma: Ötenazi hakkım varsa kullanmak istiyorum Altının kilogramı 481 bin 810 liraya çıktı 17:33 Altının kilogramı 481 bin 810 liraya çıktı Alanya'daki plaja Afgan bayrağı çekildi iddiasına Valilik'ten cevap: Görüntüler 2018 yılına ait, şahıslardan biri Türk vatandaşı 17:28 Alanya'daki plaja Afgan bayrağı çekildi iddiasına Valilik'ten cevap: Görüntüler 2018 yılına ait, şahıslardan biri Türk vatandaşı
Acil serviste olay çıkardı! Alkollü şahıs kendisiyle ilgilenilmediği iddiasıyla hastaneyi birbirine kattı 16:59 Acil serviste olay çıkardı! Alkollü şahıs kendisiyle ilgilenilmediği iddiasıyla hastaneyi birbirine kattı Galatasaray'da yaprak dökümü! Yabancı futbolcu sayısını düşürmek için 8 isimle yollar ayrılacak 16:55 Galatasaray'da yaprak dökümü! Yabancı futbolcu sayısını düşürmek için 8 isimle yollar ayrılacak Karadeniz dehşeti yaşıyor! Haber alınamayan yerler var, bazı bölgelerde suyun yüksekliği 4 metreye geldi 16:29 Karadeniz dehşeti yaşıyor! Haber alınamayan yerler var, bazı bölgelerde suyun yüksekliği 4 metreye geldi
Premier Lig'de forma giymek isteyen Ozan Tufan, teknik direktör Vitor Pereira'nın gözünden düştü! 16:07 Premier Lig'de forma giymek isteyen Ozan Tufan, teknik direktör Vitor Pereira'nın gözünden düştü! Işın Karaca, öfkeden deliye döndü! Türkiye'de bulunan bir plajda Afganistan bayrağı asıldı 15:49 Işın Karaca, öfkeden deliye döndü! Türkiye'de bulunan bir plajda Afganistan bayrağı asıldı

Son Dakika Haberleri
17:43 Galatasaray ve TFF Tahkim Kurulu mahkemelik oldu! Sarı-kırmızılılar "Görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gitti
17:33 Altının kilogramı 481 bin 810 liraya çıktı
17:32 Beşiktaş'a veda eden Umut Nayir: Üzerimde emeği olan herkese teşekkür ederim
17:28 Alanya'daki plaja Afgan bayrağı çekildi iddiasına Valilik'ten cevap: Görüntüler 2018 yılına ait, şahıslardan biri Türk vatandaşı
16:56 Bakan Dönmez açıkladı! Orman yangınlarından etkilenenlerin elektrik faturaları 3 ay ertelendi
16:55 Galatasaray'da yaprak dökümü! Yabancı futbolcu sayısını düşürmek için 8 isimle yollar ayrılacak
16:38 Antalya ve Muğla'da mücadele sürerken Burdur'dan da kötü haber geldi: Bu yangın tehlikeli
16:36 St. Johnstone maçı öncesi Fatih Terim'den kritik toplantı: Baskılı, yakın ve kora kor bir oyun istiyorum
16:15 Acun Ilıcalı, Yetenek Sizsiniz Türkiye Jüri üyeliği için Meryem Uzerli ile anlaştı!
16:02 Merdivenle sınır duvarını aştıkları iddia edilen mültecilere ait görüntü 2018 yılına ait çıktı
Galatasaray ve TFF Tahkim Kurulu mahkemelik oldu! Sarı-kırmızılılar Galatasaray ve TFF Tahkim Kurulu mahkemelik oldu! Sarı-kırmızılılar "Görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gitti         
17:44
Sel sularına kapılmaktan son anda kurtuldular! Yol çöktü, 12 kişi araçlarında mahsur kaldı Sel sularına kapılmaktan son anda kurtuldular! Yol çöktü, 12 kişi araçlarında mahsur kaldı         
17:36
Beşiktaş'a veda eden Umut Nayir: Üzerimde emeği olan herkese teşekkür ederim Beşiktaş'a veda eden Umut Nayir: Üzerimde emeği olan herkese teşekkür ederim         
17:32
Pis kokular yayılınca usta gazetecinin öldüğü anlaşıldı Pis kokular yayılınca usta gazetecinin öldüğü anlaşıldı         
17:03
Yabancı uyruklu grup ile çıkan kavgada bıçaklanan 18 yaşındaki Emirhan hayatını kaybetti Yabancı uyruklu grup ile çıkan kavgada bıçaklanan 18 yaşındaki Emirhan hayatını kaybetti         
16:57
Antalya ve Muğla'da mücadele sürerken Burdur'dan da kötü haber geldi: Bu yangın tehlikeli Antalya ve Muğla'da mücadele sürerken Burdur'dan da kötü haber geldi: Bu yangın tehlikeli         
16:39
Acun Ilıcalı, Yetenek Sizsiniz Türkiye Jüri üyeliği için Meryem Uzerli ile anlaştı! Acun Ilıcalı, Yetenek Sizsiniz Türkiye Jüri üyeliği için Meryem Uzerli ile anlaştı!         
16:15
8 yaşındaki çocuk otel havuzunda boğularak can verdi, çaresiz annenin gözyaşları yürek parçaladı 8 yaşındaki çocuk otel havuzunda boğularak can verdi, çaresiz annenin gözyaşları yürek parçaladı         
15:59
Tecrübeli oyuncu Ebru Cündübeyoğlu, samanlıkta verdiği pozlarla büyüledi Tecrübeli oyuncu Ebru Cündübeyoğlu, samanlıkta verdiği pozlarla büyüledi         
15:25
Türkiye'ye gelen Afgan mültecilere Prof. DR. Erşan Şen canlı yayında isyan etti: Bunlar kim, nasıl girebiliyorlar bu topraklara? Türkiye'ye gelen Afgan mültecilere Prof. DR. Erşan Şen canlı yayında isyan etti: Bunlar kim, nasıl girebiliyorlar bu topraklara?         
15:14
Son Dakika: Kamu işçisi 2021-2022 döneminde ilk 6 ay %12, diğer 6 ay %5 artı enflasyon farkı alacak Son Dakika: Kamu işçisi 2021-2022 döneminde ilk 6 ay %12, diğer 6 ay %5 artı enflasyon farkı alacak         
15:09
Sel Kastamonu'na felaketi yaşattı! Bir ilçe adeta araba mezarlığına döndü Sel Kastamonu'na felaketi yaşattı! Bir ilçe adeta araba mezarlığına döndü         
15:04
Bu fakültenin yıldır öğrencisi yokmuş! Dekan ve personele yıllarca maaş yatmış! Bu fakültenin yıldır öğrencisi yokmuş! Dekan ve personele yıllarca maaş yatmış!         
13:57
Aile buluşmasında toplu ölüm! Tuz yerine gübre atılan yemeği yiyen 24 kişi yaşamını yitirdi Aile buluşmasında toplu ölüm! Tuz yerine gübre atılan yemeği yiyen 24 kişi yaşamını yitirdi         
13:19
Şenay Forbes'in siyah mayolu pozuna ilk yorum oyuncu sevgilisi Hamza Yazıcı'dan geldi Şenay Forbes'in siyah mayolu pozuna ilk yorum oyuncu sevgilisi Hamza Yazıcı'dan geldi         
12:22
Eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen'den mültecilere çözüm önerisi: Suriye yönetimiyle masaya oturmak şart Eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen'den mültecilere çözüm önerisi: Suriye yönetimiyle masaya oturmak şart         
11:55
TRT Müzik'te program yapan Muazzez Ersoy, yaşadığı mikrofon sorununa ''Mobbing yapılıyorsa anlaşmam feshedilsin'' sözleriyle resti çekti TRT Müzik'te program yapan Muazzez Ersoy, yaşadığı mikrofon sorununa ''Mobbing yapılıyorsa anlaşmam feshedilsin'' sözleriyle resti çekti         
11:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2021 17:53:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Engelli gencin "kimlik yenileme" işlemi evinde yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement