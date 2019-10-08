Son Dakika Haberleri: Engelli gencin para ve cep telefonunun gasbedildiği iddiası
Son Dakika Güncel Engelli gencin para ve cep telefonunun gasbedildiği iddiası

Engelli gencin para ve cep telefonunun gasbedildiği iddiası

45 dakika önce

Aksaray'da engelli bir gencin parasını ve cep telefonunu gasbettiği öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı.

Engelli gencin para ve cep telefonunun gasbedildiği iddiası, System.String[]

Aksaray'da engelli bir gencin parasını ve cep telefonunu gasbettiği öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Taşpazar Mahallesi 810. Sokak'ta engelli Fatih Ö'nün (23) 100 lirası ve cep telefonunun gasbedildiği ihbarı alan Aksaray Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, olayın şüphelileri Arif K. (24), Tunahan K. (24) ve Muhammed Ali E'yi (18) saklandıkları evde yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü, Aksaray, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 11:50 Kaynak: AA
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