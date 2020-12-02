Engelli gencin polis sevgisi, ilacını polisin elinden içiyor - Son Dakika

Adana'da bir kadın, ilaçlarını içmeyen engelli oğlu Hakan Helek'in çok sevdiği polisi arayarak yardım istedi. Toplum Destekli Polis ekipleri, eve gelerek engelli gence ilacını içirdi.

Zihinsel engelli olarak dünyaya gelen ve 3. sınıfa kadar okuyabilen Seyhan ilçesi Ziyapaşa Mahallesi'nde yaşayan Hakan Helek'in (22) tek hayali polis olmaktı. Ancak engelli olduğu için bu hayalini gerçekleştiremedi. Polisleri çok seven Helek, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak polis olmak istediğini söyledi. Helek'in bu hayalini duyan Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci'nin talimatıyla, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri engelli genci ziyaret etti. Polis, Helek'e üniforma ve şapka hediye etti. Polis daha sonra Helek'in evinden ayrıldı. Engelli olduğu için gün içerisinde 8 kez hap içmesi gereken Helek ilaçlarını almamaya başladı. Anne Berna Helek bu duruma günlerce çare bulamadı. Helek ilaçları bir türlü oğluna veremeyince çareyi polisi aramakta buldu. Berna Helek 112'yi arayarak bu kez "oğlum ilaçlarını almıyor polisi çok seviyor siz gelirseniz belki ilaçlarını alır eve gelir misiniz" dedi. Bunun üzerine Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekibinde görevli biri kadın 3 polis memuru eve geldi. Helek, polisleri kapıda selam vererek karşıladı. Polisler önce Helek'e ilaçlarını neden içmediğini sorup daha sonra da ilaçlarını mutlaka kullanması gerektiğini, kendilerinin de rahatsızlıkları olduğu zaman mutlaka doktorun verdiği ilaçları kullandıklarını söyledi. Bunun üzerine ilaç içmeye ikna olan Helek, kadın polis memurunun elinden ilacını içti. Helek bundan sonrada ilaçlarını içme sözü verdi.

Anne Berna Helek, oğlunun doğuştan zihinsel engelli olduğunu bu nedenle gün içerisinde birçok ilaç aldığını ancak hapları içmek istemediğini, bu nedenle çok zor durumda kaldığını belirterek, "Onu çok sevdiği şeylerle kandırıp ilaç içiriyordum. Bu bazen çikolata oluyor bazen polis gelecek diyordum. Yine içmek istemeyince polise haber verdim onlar da sağolsun gelip yardımcı oldular. Onlar olmasa ilacını içmezdi" dedi.

Hakan Helek ise çok ilaç içtiğini bu nedenle artık içmek istemediğini ancak polisler geldiği için ilacını onların elinden içtiğini belirterek, "Polisleri çok seviyorum onları beni ziyaret etti. Onlara söz verdim artık ilacımı içeceğim" diye konuştu. - ADANA