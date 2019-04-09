Engelli Gencin Tek Hayali Akülü Sandalye
1 saat önce
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, bedensel engelli Osman Böke'nin tek hayali akülü tekerlekli sandalye ile gezebilmek.
Kahramanmaraş
'ın Afşin
ilçesinde, bedensel engelli Osman Böke'nin tek hayali akülü tekerlekli sandalye ile gezebilmek.
İlçeye bağlı Kabaağaç Mahallesi'nde yaşayan Erdoğan Böke (25), engelli oğlunu gezdirebilmek için arkadaşlarından ödünç otomobil aldığını söyledi. Yetkililerden yardım isteyen baba Böke, oğlunun yaptığı hareketlerle tekerlekli sandalyeyi çok istediğini ve sandalye sayesinde rahat bir şekilde gezebileceğini söyledi. Yetkililerden destek isteyen baba Böke, "Oğlum konuşup yürüyemiyor ve kendisine şarjlı tekerlekli sandalye istiyoruz. Kullandığımız otomobili bir arkadaşımdan aldım oğlumu gezdirmek için. Ekonomik durumumuz iyi değil. Allah'ın izniyle bir tekerlekli sandalyemiz olursa daha iyi gezer diye düşünüyorum. Yetkililerden yardım istiyorum" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 10:46 Kaynak: İHA
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