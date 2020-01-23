Engelli gencin tek isteği iş bulabilmek - Son Dakika

Kayseri'de yaşayan 24 yaşındaki engelli Muhammed Uçmak, ailesine yük olmamak için iş arıyor. Kendi imkanlarıyla iş bulamayan Uçmak, yetkililerin kendisine yardımcı olmasını bekliyor.



Kayseri'de Uçmak ailesinin 3'üncü çocuğu olarak dünyaya gelen Muhammed Uçmak, doğum sırasında oksijensiz kalınca beyninde hasar oluştu. Yürüme yetisini kaybeden ve kollarında da uyuşma bulunan Muhammed, ailesinin desteği ile gittiği fizik tedavinin ardından yürümeye başladı. Şimdiler de iş arayan Uçmak, yaptığı iş başvurularından olumsuz yanıt alınca, kendini eve kilitledi. Ailesine yük olmak istemediğini kaydeden Uçmak, yetkililerin kendisine yardımcı olmasını bekliyor.



24 yaşındaki Muhammed Uçmak, "Ayaklarımda sorun ve ellerimde titreme var. Bu yüzden beni özel sektör işe almıyor. Yüzde 69 engelim var. Engelli maaşım da yok, ailemle beraber kalıyorum. Yarın anneme ve babama bir şey olsa ben ortada kalacağım. Ben kendime göre bir iş istiyorum. E- KPSS'ye girdim. Zihnimde biraz sıkıntı olduğu için düşük puan aldım. Puanım düşük olduğu için bir yere yerleşemedim. Yetkililerden sesimi duymalarını istiyorum" ifadelerini kullandı.



Muhammed'in annesi Hatice Uçmak da, "Muhammed doğumunda oksijensiz kaldığı için bu hale geldi. Muhammet ile çok uğraştım. Sırtımda taşıdım, fizik tedaviye götürdüm. Açık öğretimden liseye kadar okutabildim. Önceden hiç yürüyemiyordu ama çok şükür kendini idare etmeye başladı. Şimdi de evde yalnız kaldığı için bunalıma giriyor. Şimdiye kadar aklı yetmiyordu ama şimdi aklı yetiyor. Yaşıtları evleniyor, çocuk onları duydukça sıkıntı yaşıyor. Kendi bakıyor, internetten araştırıyor ama bir iş bulamıyor. Böyle olduğu için kimse iş vermiyor. Yetkililerden bir iş istiyorum. Ben ölmeden Muhammet'in bir işi olursa, bende evlendirip gözüm arkada kalsın istemiyorum" şeklinde konuştu. - KAYSERİ