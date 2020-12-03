Engelli gençler off-road heyecanı yaşadı - Son Dakika

Denizli'de "Engelsiz yaşam" projesi kapsamında 6 engelli genç için off-road etkinliği düzenlendi.

Denizli Doğa Sporları, 4×4 Off-Road Spor, Horoz Team Off Road ve CHP Denizli Gençlik Kolları iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte, evlerinden alınan 6 engelli genç, Merkezefendi ilçesi Saruhan Mahallesi'ndeki pistte off-road pilotlarıyla bir araya geldi.

Yardımcı pilot koltuğuna oturan gençler, keyifli bir gün geçirdi. Gençlere günün anısına madalya verildi. Etkinlikte, 20 yaşına giren bedensel engelli Muhammet Sevindik'in doğum günü de kutlandı.

Pilotlardan Hakan Kaya, amaçlarının farkındalık yaratmak olduğunu belirterek, "Her zaman engelli arkadaşlarımızın yanındayız. Her bireyin bir engelli adayı olduğunu hiçbir zaman unutmuyoruz. Profesyonel pilot olarak bugün burada engelli arkadaşlarımızla beraber bu heyecanı yaşamaktan onur ve gurur duyduk." dedi.