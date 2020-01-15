Engelli gençler pizza yapmayı öğrendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Engelli gençler pizza yapmayı öğrendi - Son Dakika

Engelli gençler pizza yapmayı öğrendi

6 saat önce

Saray Engelsiz Yaşam Merkezi'ndeki özel gereksinimli gençler, Ankara Üniversitesi Aşçılık Programı öğrencilerinden pizza ve çikolata yapmayı öğrendi.

Engelli gençler pizza yapmayı öğrendi, System.String[]

Saray Engelsiz Yaşam Merkezi'ndeki özel gereksinimli gençler, Ankara Üniversitesi Aşçılık Programı öğrencilerinden pizza ve çikolata yapmayı öğrendi.

Ankara Üniversitesi Konukevi'nde gerçekleştirilen etkinlikte 20 özel gereksinimli genç, Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksek Okulu Aşçılık Programı öğrencileriyle mutfağa girdi.

Gençler, birlikte pizza ve çikolata yaparak eğlenceli anlar yaşadı.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, burada yaptığı konuşmada, engelliler için fırsat eşitliği ve istihdamın önemine dikkati çekerek, "Engeller bizim zihnimizde. Bunları aştığımız sürece yaşam daha da güzelleşecek." dedi.

Gençler, yaptıkları pizzayı Rektör İbiş'e de ikram etti.

Ankara Üniversitesi, Saray, Genç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 01:30 Kaynak: AA
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