Engelli gençler yeni yıldan sağlık ve mutluluk diledi - Son Dakika
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Engelli gençler yeni yıldan sağlık ve mutluluk diledi

6 saat önce

Kağıthane Belediyesine bağlı Harmantepe Yaşam Beceri Atölyesinde engelli vatandaşlara ücretsiz eğitim veriliyor.

Engelli gençler yeni yıldan sağlık ve mutluluk diledi, System.String[]

Kağıthane Belediyesine bağlı Harmantepe Yaşam Beceri Atölyesinde engelli vatandaşlara ücretsiz eğitim veriliyor. 2019 yılının son kurs gününde engelli öğrenciler seramik ve ritm dersi alarak yeni yıldan sağlık ve mutluluk diledi.


Kağıthane Belediyesine bağlı Harmantepe Yaşam Beceri Atölyesinde İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile engellilere ücretsiz kurs hizmeti veriliyor. Haftanın 4 günü 3'er saat verilen eğitimlerde engelli öğrenciler keçe, seramik, ritim ve folklör branşlarında alanında uzman eğitimcilerden ücretsiz dersler alıyor. 2019 yılının son gününde yaşları 25-35 yaş arası olan öğrenciler ritm dersinde şarkılar söyleyerek doyasıya eğlendi. Öğrenciler seramik dersinde, yeni yıl için seramik çamurundan çiçek ve kase yaptı. Derslerde zihin ve kas becerilerini kullanan öğrenciler bu sayede sosyal yaşama da daha fazla uyum sağlıyor. Öte yandan öğrenciler yeni yıl için birbirlerine hediyeler verdi, yeni yıl dilekleri ise aileleri ve sevdikleri ile sağlıklı ve mutlu bir yaşam oldu.


"Mutlu ve huzurlu olmak istiyorum"


Eğitim gören öğrencilerden Nebiye Sarı, "Yeni yılda babam, annem ve kardeşimle mutlu ve huzurlu olmak istiyorum. Sevdiklerimle mutlu olup onlardan ayrılmak istemiyorum, onlar da beni seviyorlar ben de onları seviyorum" dedi.


Velilerden Salih Orhan kurstaki eğitimlerin verimli olduğunu ifade ederek, "Öncelikle ayaklarını yere vurma ve kasılmaları vardı onlarda azalmalar oldu. Ayrıca insanlarla önceden temastan hoşlanmadığı ve mesafeli olduğu için artık yüzüne bakarak konuşmaya başladı. Genel olarak eğitim bir süreç olduğu için bunların tamamen ortadan kalkması söz konusu değil uzun bir zamanda olacak ama iyi yolda olduğumuzu söyleyebilirim" diye konuştu. - İSTANBUL

Kağıthane, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 09:30 Kaynak: İHA
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