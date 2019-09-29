Engelli gençlerden sokak hayvanları yararına kermes

Bitlis'in Ahlat ilçesinde engelliler tarafından sokak hayvanları yararına kermes düzenlendi.



Selçuklu Parkı'na düzenlenen kermese Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) ile Ahlat Engelliler ile El Ele Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği de destek verdi.

Kaymakam Erkan İsa Erat'ın da eşiyle ziyaret ettiği kermeste, engelli gençlerin yaptığı el işi ürünler ile ev kadınlarının yaptığı yiyecekler satışa sunuldu.

Kermes hakkında gazetecilere açıklama yapan engelli gençlerden Uğur Avcı, sokak hayvanlarının beslenmesi, bakımlarının yapılmasına dikkat çekmek amacıyla kermes düzenlediklerini söyledi.

Kermesten elde edilecek gelirle sokak hayvanlarına yardım yapacaklarını belirten Avcı, "Güzel planlarımız var. Burada engelli arkadaşlarımız var ve el emekleriyle bir şeyler yapıp satmaya çalışıyorlar. HAYTAP'a bağlı gönüllü arkadaşlarımızla birlikte böyle bir iş yaptık. Tamamen gönül işi. Sokak hayvanları için yaptığımız bir kermes. İlgi beklediğimizden daha iyi oldu." diye konuştu.

Kermese katılan vatandaşlardan İbrahim Behlül Şerefoğlu ise çevrede yaşayan çaresiz hayvanlara şefkat göstermenin herkesin görevi olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.