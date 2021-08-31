'Engelli Gençleri İstihdam Projesi' başladı

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından Avrupa Birliği mali desteğiyle uygulanan Sivil Toplum Destek Programı 'Engelli Gençlerin İstihdamı Konusunda Sürdürülebilir STK Diyaloğu Projesi' toplantısı yapıldı.

Anadolu Gençlik Federasyonu (ANGEF) bünyesinde Ankara'da düzenlenen hazırlık toplantısına, Macaristan'dan, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinden ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilciyle ANGEF gönüllüleri katıldı.

Toplantıda konuşan ANGEF Yönetim Kurulu Üyesi ve Proje Koordinatörü Mesut Karaağaç, bu çalışmayla, engelli gençlerin istihdam edilebilirliğini artırmak, etkinliklerin planlamasını yapmak, stratejik yaklaşım ve kariyer rehberliğini oluşturmak istediklerini belirterek," Toplantımızda, Türkiye ve AB'de istihdam bulmak için hangi yetkinlik, beceri ve güçlü yanların nasıl geliştirileceğini belirlemeye çalışacağız. Macaristan'ın Türkiye'nin AB üyeliğine verilen desteği önemsiyoruz. Engelli gençler için bilgi alışverişi, deneyimler için bir çevrimiçi forum ve kaynak merkezi olma yolunda ilerlememizi sürdürüyoruz. Örgütsel demokrasi ve iyi yönetişim ilkeleri, proje uygulama ekibinin yol gösterici ilkeleridir. Uygulama ekibinin yanında, mikro düzeyde proje faaliyetlerini organize etmek ve yürütmek için bir çalışma ekibi kurulmuştur. Projenin ana hedef grupları Türkiye ve Macaristan'da 15-29) yaş arası yaklaşık 100 engelli gençlerden oluşmaktadır" dedi.

Oluşturulan 'Sivil Toplum Diyaloğu'nun Türkiye ve AB'deki sivil toplum kuruluşları arasında, bilgi ve tecrübe paylaşmak ve kalıcı bir diyalog inşa etmek için ortak konular etrafında bir araya getirmeyi hedeflediğini kaydeden Karaağaç, "Sivil Toplum Diyaloğu, AB müktesebatı ile ilgili alanlarda Türkiye'deki ve AB'deki sivil toplum kuruluşları arasında geliştirilen iş birliği ve ortaklıklar vasıtasıyla AB normlarının ve iyi uygulama örneklerinin Türkiye'ye kazandırılmasına vesile olmaktadır" dedi. - ANKARA