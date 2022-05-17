ENGELLİ GENÇLERİN ASKERLİK HAYALİ GERÇEK OLDU; ELLERİNE ASKER KINASI YAKILDI - Son Dakika
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ENGELLİ GENÇLERİN ASKERLİK HAYALİ GERÇEK OLDU; ELLERİNE ASKER KINASI YAKILDI

17.05.2022 22:31

BURSA'nın İnegöl ilçesinde Dünya Engelliler günü nedeniyle temsili askerlik yapan engelli gençler için kına gecesi düzenlendi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde Dünya Engelliler günü nedeniyle temsili askerlik yapan engelli gençler için kına gecesi düzenlendi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Dünya Engelliler Günü kapsamında Yenişehir İlçe Jandarma Komutanlığı'nda bir günlük temsili askerlik yapan 4 engelli genç için kına gecesi düzenlendi. Zihinsel Engelliler Derneği ve Üçel Rehabilitasyon Merkezi işbirliğinde düzenlenen gecede engelli gençler Harun Salacan, Cumali Sınaf, Berkan Topal, Emre Bozkurt'un ellerine kına yakıldı. Kınanın ardından gençler, Kaymakam Eren Arslan ve İlçe Emniyet Müdürü Erdoğan Baydemir ile birlikte çiftetelli oynadı. Programda konuşan İnegöl Zihinsel Engelliler Derneği Başkanı Halil Peynirci, "Dünya Engelliler günü nedeniyle, hem anneler günü hem de Engelliler günü programı düzenledik. Dünde 6 engelli kardeşimiz, 1 günlük askerlik yaptılar. Bu akşam da onlara kına gecesi düzenledik. Katılan herkese teşekkürler" dedi.

'BİZ ANNELERİMİZİ VE ÖZEL BİREYLERİMİZİ KIYMETLİLERİMİZ BİLİRİZ'

Belediye Başkan Vekili Eşref Yiğit ise, böyle güzel bir programda olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi. Kaymakam Eren Arslan da, "Biz annelerimizi hem de özel bireylerimizi her zaman en kıymetlilerimiz olarak biliriz. Onların her isteği bizim için emirdir. Böyle güzel bir programı gerçekleştiren herkese teşekkür ediyorum" dedi.

ENGELLİ GENÇLERİN ASKERLİK HAYALİ GERÇEK OLDU; ELLERİNE ASKER KINASI YAKILDI
ENGELLİ GENÇLERİN ASKERLİK HAYALİ GERÇEK OLDU; ELLERİNE ASKER KINASI YAKILDI
ENGELLİ GENÇLERİN ASKERLİK HAYALİ GERÇEK OLDU; ELLERİNE ASKER KINASI YAKILDI
ENGELLİ GENÇLERİN ASKERLİK HAYALİ GERÇEK OLDU; ELLERİNE ASKER KINASI YAKILDI
ENGELLİ GENÇLERİN ASKERLİK HAYALİ GERÇEK OLDU; ELLERİNE ASKER KINASI YAKILDI
ENGELLİ GENÇLERİN ASKERLİK HAYALİ GERÇEK OLDU; ELLERİNE ASKER KINASI YAKILDI
ENGELLİ GENÇLERİN ASKERLİK HAYALİ GERÇEK OLDU; ELLERİNE ASKER KINASI YAKILDI
ENGELLİ GENÇLERİN ASKERLİK HAYALİ GERÇEK OLDU; ELLERİNE ASKER KINASI YAKILDI
ENGELLİ GENÇLERİN ASKERLİK HAYALİ GERÇEK OLDU; ELLERİNE ASKER KINASI YAKILDI
ENGELLİ GENÇLERİN ASKERLİK HAYALİ GERÇEK OLDU; ELLERİNE ASKER KINASI YAKILDI

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

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