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Engelli gençlerin gelinlik hayali gerçek oldu - Son Dakika

Engelli gençlerin gelinlik hayali gerçek oldu

01.12.2021 09:58
Engelli gençlerin gelinlik hayali gerçek oldu

İnegöl Belediyesi ve İnegöl Zihinsel Engelliler Derneği işbirliğinde düzenlenen 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Sıra Gecesinde, gelinlik giyme hayali kuran 6 engelli genç kızın hayali gerçek oldu.

İnegöl Belediyesi ile İnegöl Zihinsel Engelliler Derneği (İZED) işbirliğinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında engelli vatandaşlar ve ailelerine yönelik Sıra Gecesi programı düzenlendi. Gölbaşı Alyans düğün salonunda yapılan eğlence programı, aynı zamanda 6 engelli genç kızın hayallerinin gerçeğe dönüşmesine vesile oldu. Zihinsel engelli, otizmli, down sendromlu ve görme engelli 6 genç kız; Kader Dursun, Hadiye Aygün, Perihan Olcay, Siber Ordu, Nurşen Gündoğan ve Büşra Şeherli bu özel gecede gelinlik giyerek hayallerini gerçekleştirdi.

DÜĞÜN VE GELİNLİK HAYALLERİ GERÇEK OLDU

Evlerinden alınan genç kızlar, önce kuaföre götürülerek gelin saçı yaptırıldı. Beyaz gelinliklerini giyen kızlar, gelin arabasına bindirildi. Şehirde tur atan gelin alayı daha sonra düğün salonuna geldi. Salona gelen 6 genç kız, davetliler tarafından alkışlarla karşılandı. Dünyalar güzeli 6 gelin, müzik eşliğinde dans edip oyunlar oynayarak doyasıya eğlendiler.

SIRA GECESİ DÜZENLENDİ

Salonda yürüme engelli sanatçı Erdal Şekür ve ekibi eşliğinde sıra gecesi yapıldı. Davetliler ve özel çocuklar, birbirinden güzel türküler eşliğinde eğlendiler. Programda konuklara hitaben bir konuşma yapan İnegöl Zihinsel Engelliler Derneği (İZED) Başkanı Halil Peynirci, bugüne kadar 6 bin engelliye tekerlekli sandalye dağıttıklarını söyleyerek, bugün de özel çocukların mutlu olması için hem düğün hem de sıra gecesi düzenlediklerini ifade etti.

ENGELLİ BİREYLERİMİZİN DE YAŞAMASI GEREKEN BİR HAYAT VAR

Belediye Başkanı Alper Taban ise "3 Aralık Dünya Engelliler Günü. Tabi ki engelli bireylerimizi bir gün ile sınırlandıramayız ancak hatırlamak, hatırlanmak güzel duygu. Bu günlerin amacı farkındalık oluşturmak. Lakin bu konu biraz daha özel bir konu. Engelli bireylerimizin de yaşaması gereken bir hayatları var. Onların hayatını kolaylaştıracak olanlar öncelikle aileleri ancak herkesin ailelerimize ve engelli bireylerimize destek olması lazım. Belediyecilik gözü ile baktığımızda en başta bu anlamda eksiklerimiz mutlaka vardır. Bunların çözümü için de bizler mücadele ediyoruz. Nihayetinde her sağlıklı bireyin de bir engelli adayı olduğunu ifade etmek istiyorum. Biz tüm engelli bireylerimizi, evlatlarımızı çok seviyoruz ve önemsiyoruz. Her zaman yanınızda olduğumuzu bilmenizi istiyorum. 3 Aralık Dünya Engelliler Gününü de şimdiden kutluyorum" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Süleyman Çelik de "Böylesine anlamlı ve güzel bir gecede sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duydum. Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş'ın da selamlarını getirdim sizlere" ifadelerinde bulundu.

Son olarak bir konuşma yapan Kaymakam Eren Arslan, "Biraz önce burada hem tebessüm ettiren hem duygulandıran bir tabloyu birlikte yaşadık. Aslında önemli olan kalplerdeki engelleri kaldırabilmek. Diğer engeller mutlaka sevgi ve saygıyla, birlik beraberlik içerisinde mutlaka aşılır, üstesinden gelinir. Burada kıymetli evlatlarımız için özel bir gün hazırlanmış. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Biz hiçbir insanımızı hiçbir ayrım gözetmeksizin seven ve kucaklayan bir medeniyetin insanlarıyız" diye konuştu.

Engelli gençlerin gelinlik hayali gerçek oldu

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Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Engelli gençlerin gelinlik hayali gerçek oldu - Son Dakika


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