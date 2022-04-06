Engelli gençten 2 yıldır haber alınamıyor - Son Dakika
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Engelli gençten 2 yıldır haber alınamıyor

06.04.2022 12:49
Engelli gençten 2 yıldır haber alınamıyor

Adıyaman'da 2 yıldan bu yana kayıp olan 32 yaşındaki engelli şahıs her yerde aranıyor.

Adıyaman'da 2 yıldan bu yana kayıp olan 32 yaşındaki engelli şahıs her yerde aranıyor.

Adıyaman merkeze bağlı Akhisar köyünde yaşayan ve engelli olduğu öğrenilen Taceddin Taşdak (32) isimli kişi, 10 Nisan 2020 tarihinde sabah evden çıktı ve bir daha da eve dönmedi. 2006 yılında beyin ameliyatı geçiren ve engelli olduğu öğrenilen genç, akşam eve gelmeyince ailesi hayatından endişe etmiş ve durum güvenlik güçlerine bildirilmişti.

İhbar sonrası jandarma ve AFAD ekiplerince arama çalışmalarına başlanılmış Göksu Çayı kenarını, dağlık bölgeyi ekipler didik didik etmişti. Olayın üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen Taceddin Taşdak'ın her hangi bir izine rastlanılmadı. Ekipler tarafından bölgede birkaç defa yapılan arama çalışmalarında her hangi bir ize rastlanılmamasının ardından çalışmalar sona erdirilmişti.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Engelli gençten 2 yıldır haber alınamıyor

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Adıyaman, Engelli, Akhisar, Nisan, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Engelli gençten 2 yıldır haber alınamıyor - Son Dakika


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