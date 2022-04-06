Engelli gençten 6 gündür haber alınamıyor - Son Dakika
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Engelli gençten 6 gündür haber alınamıyor

06.04.2022 16:47
Engelli gençten 6 gündür haber alınamıyor

Mersin'in Tarsus ilçesinde kaybolan engelli gençten 6 gündür haber alınamıyor.

Mersin'in Tarsus ilçesinde kaybolan engelli gençten 6 gündür haber alınamıyor.

İlçeye bağlı Kırklarsırtı Mahallesi 2621 sokakta bulunan evde ikamet eden Harun Durmaz (33) 1 Mart'ta ailesinin haberi olmadan evden ayrıldı. Geç saate kadar gelmeyince, ailesi polise haber verdi. Durmaz'ın bulunması için çalışma başlatıldı.

İşitme ve konuşma engelli olan Harun Durmaz'ı görenlerin 112'ye bildirmeleri istendi. - MERSİN

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Engelli, Tarsus, Mersin, Mart, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Engelli gençten 6 gündür haber alınamıyor - Son Dakika


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