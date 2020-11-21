Engelli gençten metro istasyonunda engelli sevgilisine sürpriz evlilik teklifi - Son Dakika

Engelli gençten metro istasyonunda engelli sevgilisine sürpriz evlilik teklifi

21.11.2020 10:59
Engelli gençten metro istasyonunda engelli sevgilisine sürpriz evlilik teklifi, System.String[]

Başkentte, serebral palsi hastası genç, metro durağında ortopedik engelli sevgilisine keman müziği eşliğinde sürpriz evlilik teklifinde bulundu.

Başkentte, serebral palsi hastası genç, metro durağında ortopedik engelli sevgilisine keman müziği eşliğinde sürpriz evlilik teklifinde bulundu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kız arkadaşına metroda sürpriz evlilik teklifinde bulunmak isteyen Erzurumlu 32 yaşındaki Burak Budak'ın talebine olumlu yanıt vererek, organizasyonu üstlendi.

Budak, EGO Genel Müdürlüğünce düzenlenen organizasyon kapsamındaki sürprizin yapılması için kurgulanan senaryodan habersiz olan ortopedik engelli kız arkadaşı Ayşe Yılmaz'ı, metro ile Yenimahalle ilçesindeki Hastane durağından Macunköy istasyonuna getirdi.

Metrodan indikten bir süre sonra cebinden çıkardığı peçeteyi yere atan Budak'a, senaryo gereği belediyenin temizlik görevlisi peçeteyi kaldırması için sert bir şekilde uyarıda bulundu.

Belediyenin temizlik görevlisi ile erkek arkadaşı arasında çıkan tartışmayı üzülerek izleyen Yılmaz'a, bir belediye yetkilisi tartışmayı ayırmak bahanesiyle elindeki çiçek buketini kısa bir süreliğine tutması için verdi.

Budak, yere attığı peçeteyi kaldırarak, elinde çiçek buketiyle karşısında şaşkın bir şekilde karşısında duran Yılmaz'a, peçetenin içerisinden sakladığı tektaş kutusundan çıkardığı yüzük ile diz çökerek evlilik teklifinde bulundu.

Yılmaz'ın, erkek arkadaşı Budak'ın evlilik teklifine "Evet" yanıtını vermesiyle metro istasyonunda bulunan yolcular, alkışlarla mutluluklarına ortak oldu.

EGO ekiplerince hazırlanan "Benimle evlenir misin?" pankartının altında yer alan yaş pastanın mumlarını üfleyen Budak ve Yılmaz, keman müziği eşliğinde duygu dolu anlar yaşadı.

"Severek yaşamamız gerekiyor"

Budak, AA muhabirine, sevme duygusu olmadan ömür boyu bir yolculuğa çıkmanın mümkün olmadığına dikkati çekerek, kız arkadaşına çok değer verdiği için evlilik teklifi yapmak istediğini ifade etti.

Küçük yaşta geçirdiği ateşli hastalıktan dolayı serabral palsi hastalığına yakalandığını belirten Budak, engelli bireylere hayata tutunmaları çağrısında bulunarak, şunları kaydetti:

"Sağ el ve sağ ayakta güç kaybım bulunuyor. Özellikle engelli arkadaşlarımızın bu konuda içlerinin rahat olması tavsiyesinde bulunmak istiyorum. Sevmek çok güzel bir duygu. Bu sevgiyi sürprizlerle, güzel sözlerle taçlandırmak en büyük amaç olmalıdır. Severek yaşamamız gerekiyor. Biz engelli olabilir ama bu asla bizim için bir şey değil. Allah da biz böyle imtihan ediyor. Bu imtihan ışığında biz de yaşıyoruz. Bazı şeyler için sürekli çabalıyoruz. Her şeyin güzel olması için bir vesile gerekiyor. Tabii önce kalbin güzelliği olmalıdır. Engelli arkadaşlarım her konuda ne olursa olsun hiçbir şeyden çekinmesinler. Bildikleri doğrular çerçevesinde yollarında yürümeye devam etsinler."

Erkek arkadaşının yaptığı evlilik teklifinden dolayı çok mutlu ve şaşkın olduğunu aktaran ortopedik engelli Yılmaz da "Doğduğumda ateşli hastalık sonucunda menenjit oldum. Bu hastalık ben yürümeye başladığımda ortaya çıktı. Bundan yana bir şikayetim yok. Çok mutluyum. Burak'ı iyi ki tanımışım." ifadelerini kullandı.

Engelli gençten metro istasyonunda engelli sevgilisine sürpriz evlilik teklifi
Engelli gençten metro istasyonunda engelli sevgilisine sürpriz evlilik teklifi
Engelli gençten metro istasyonunda engelli sevgilisine sürpriz evlilik teklifi
Engelli gençten metro istasyonunda engelli sevgilisine sürpriz evlilik teklifi

Evlilik, Engelli, Erkek, Metro, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Engelli gençten metro istasyonunda engelli sevgilisine sürpriz evlilik teklifi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Ada basınından İngiltere'yi sarsan iddia: Boris Johnson ülkeyi WhatsApp'la mı yönetiyor? Eşi Gökhan Çıra'nın kendisini aldattığı ileri sürülen Melisa Emirbayer'e şiddet uyguladığı söylenen Selin Ciğerci gözyaşlarına boğuldu Hastanede taşkınlık çıkardı! Kendisine müdahale eden görevlinin parmağını ısırarak kopardı Domuz bağıyla vahişçe öldürülmüştü! Yaşlı kadının katil zanlıları dayı-yeğen çıktı Arınç'tan çok konuşulacak Çakıcı yorumu: Bu tehdit Kılıçdaroğlu'na değil demokrasiye yapılmıştır Defin işlemlerini gerçekleştiren mezar kazıcıları deneyimlerini anlattı: En çok çocuk cenazelerinde zorlanıyoruz Demet Akalın ve Deniz Seki'nin yıllardır devam eden dostluğu bitti 55 ili ilgilendiren 145 yıllık rüya gerçek oluyor! Karadeniz-Akdeniz Yolu'nda sona doğru
Yaşlı adam, apartman boşluğunda boğazı kesilmiş halde bulundu Yaşlı adam, apartman boşluğunda boğazı kesilmiş halde bulundu         
12:12
Son Dakika! Oruç Reis'in Akdeniz'deki görev süresi 29 Kasım'a kadar uzatıldı Son Dakika! Oruç Reis'in Akdeniz'deki görev süresi 29 Kasım'a kadar uzatıldı         
12:06
Alman medyasından Türk İHA ve SİHA'larına övgü dolu sözler: Avrupa ülkeleri baş edemez Alman medyasından Türk İHA ve SİHA'larına övgü dolu sözler: Avrupa ülkeleri baş edemez         
11:49
Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi         
11:27
Vatandaşların kısıtlamayı yanlış anladığı kentimizde in cin top oynuyor Vatandaşların kısıtlamayı yanlış anladığı kentimizde in cin top oynuyor         
10:55
Sahte pasaportla yurt dışına kaçmaya çalışan PKK'lı kadın terörist böyle yakalandı Sahte pasaportla yurt dışına kaçmaya çalışan PKK'lı kadın terörist böyle yakalandı         
10:25
Dolandırıldığını sanıp kamera kayıtlarını izledi, iş yerinin soyulduğunu fark etti Dolandırıldığını sanıp kamera kayıtlarını izledi, iş yerinin soyulduğunu fark etti         
10:19
Delil olmadığı için itiraz edilen trafik cezası mahkeme tarafından iptal edildi Delil olmadığı için itiraz edilen trafik cezası mahkeme tarafından iptal edildi         
09:52
Yeni korona önlemleri sonrası çalışanlar hangi desteklerden yararlanacak? İşte detaylar Yeni korona önlemleri sonrası çalışanlar hangi desteklerden yararlanacak? İşte detaylar         
09:33
Doktor, iki korona hastasını öldürdü; nedenini de mahkemede soğukkanlılıkla anlattı Doktor, iki korona hastasını öldürdü; nedenini de mahkemede soğukkanlılıkla anlattı         
09:28
Babil dizisi, 20. final bölümüyle ekrana veda etti Babil dizisi, 20. final bölümüyle ekrana veda etti         
08:28
Ford Otosan'ın Gölcük fabrikasındaki yüzlerce işçi evlerinde karantinaya alındı Ford Otosan'ın Gölcük fabrikasındaki yüzlerce işçi evlerinde karantinaya alındı         
21:45
Ünlü şarkıcı Kutsi, rol aldığı dizideki çocuk oyuncunun annesi ile aşk yaşamaya başladı Ünlü şarkıcı Kutsi, rol aldığı dizideki çocuk oyuncunun annesi ile aşk yaşamaya başladı         
21:19
Hercai dizisinin Nigar'ı İnci Şen, usta oyuncu Şener Şen'in kardeşi çıktı Hercai dizisinin Nigar'ı İnci Şen, usta oyuncu Şener Şen'in kardeşi çıktı         
21:00
Bakan Koca, korona tedavisi gören sağlık çalışanının görüntüsünü paylaşıp vatandaşları uyardı Bakan Koca, korona tedavisi gören sağlık çalışanının görüntüsünü paylaşıp vatandaşları uyardı         
20:45
Yüzde 95 etkili koronavirüs aşısı Türkiye'de 40 gönüllüye uygulandı! İlk sonuçlar tatmin edici Yüzde 95 etkili koronavirüs aşısı Türkiye'de 40 gönüllüye uygulandı! İlk sonuçlar tatmin edici         
17:11
İngiliz perakende devleri Peacocks ve Jaeger iflas etti İngiliz perakende devleri Peacocks ve Jaeger iflas etti         
16:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2020 12:36:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Engelli gençten metro istasyonunda engelli sevgilisine sürpriz evlilik teklifi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei