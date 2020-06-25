Engelli gibi davranan dilenci suçüstü yakalandı; elindeki bastonu bırakıp yürüdü - Son Dakika

Engelli gibi davranan dilenci suçüstü yakalandı; elindeki bastonu bırakıp yürüdü
HATAY'da fiziksel engelli gibi davranarak vatandaşların duygularını sömürüp para talep eden dilenci, zabıta ekipleri tarafından yakalandı.
HATAY'da fiziksel engelli gibi davranarak vatandaşların duygularını sömürüp para talep eden dilenci, zabıta ekipleri tarafından yakalandı. Sağlıklı olduğu ve yürüme güçlüğü çekmediği saptanan dilenciye cezai işlem uygulandı.İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, fiziksel engelli gibi davranıp, eline aldığı bastonla ilerleyen ve vatandaşların duygularını sömürüp para talep eden bir dilenciyi yakaladı. Merkez Antakya ilçesi Yavuz Sultan Selim Caddesi'nde bulunan bankaların önünde dilenen, ismi açıklanmayan kişi, suçüstü yakalandı. Dilenci, yakalandığını anlayınca elindeki bastonu bırakıp yürümeye başladı. Zabıta Şube Müdürlüğü zabıta ekipleri ve İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı sivil ekipler tarafından dilenciye cezai işlem uygulanmasının ardından bölgeden uzaklaştırdı.
Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 11:19 Kaynak: DHA
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