Engelli Gibi Davranan Dilencileri Zabıta Ekipleri Yakaladı
13 dakika önce
BURSA'nın İnegöl ilçesinde fiziksel engelli gibi davranarak dilencilik yapan 2 kişi, zabıta ekiplerince yakalandı.
BURSA'nın İnegöl ilçesinde fiziksel engelli gibi davranarak dilencilik yapan 2 kişi, zabıta ekiplerince yakalandı. 2 kişinin üzerinde, dilencilikten elde edilen 500 lira ele geçirildi.
İnegöl Beledyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, baston kuşanıp ayaklarını yan çevirerek, fiziksel engelli taklidi yapıp insanlardan para dilenen Salim Ş. ve Yılmaz T.'yi tespit etti. Atatürk Bulvarı üzerinde dilenen 2 kişi, zabıta ekiplerini karşısında görünce kalkıp yürümeye başladı. Zabıta noktasına götürülen 2 kişinin üzerinde yapılan aramada toplamda 500 lira ele geçirildi.
Sinop'tan İnegöl'e geldikleri belirlenen dilenciler, otobüse bindirilip memleketlerine gönderildi. - Bursa
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 11:01 Kaynak: DHA
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