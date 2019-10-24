Engelli girişimci 80 kişiyi istihdam etti

Muş'ta bedensel engelli 39 yaşındaki Sinan Demirel, iki yıl önce kurduğu tekstil atölyesinde 80 kişiyi istihdam ediyor.

Henüz 2 yaşındayken geçirdiği trafik kazası nedeniyle yürüme yetisini kaybeden Demirel, tedavisi için ailesiyle İstanbul'a göç etmek zorunda kaldı.

Uzun tedavi sürecine rağmen yürüyemeyen ve yüzde 60 engeli olan Demirel, hayata küsmeyerek kardeşleriyle tekstil atölyelerinde çalışmaya başladı.

Kendini geliştirip İstanbul'da atölye açan Demirel, yeni teşvik programları ve bölgeye yapılan yatırım çağrıları üzerine Muş'a dönerek tekstil atölyesi kurdu.

Devletin sağladığı imkanlar sayesinde 80 kişiyi istihdam eden Demirel, başarıyı yakalamak için engellerin bahane olmadığının en güzel örneklerinden biri oldu.

"Engellilerin yapamayacağı bir şey yok"

Demirel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her insanın bedenen engelli olabileceğini ancak bunun hiçbir şey yapamayacağı anlamına gelmediğini söyledi.

Hayata küsmeyen, yaşama azmini kaybetmeyen engellilerin her şeyi başarabileceğini vurgulayan Demirel, şöyle konuştu:

"Daha iki yaşındayken bacaklarımı kaybetmeme rağmen yaşama sevincimi yitirmedim. Hiçbir zaman keşkelere takılmadım, her zaman 'bu hayatta ne yapabilirim' diye düşündüm. Uzun süre tedavi gördüm. Kardeşlerimin desteğiyle 2005'te İstanbul'da tekstil işine girdim. Kendimi geliştirdim ve birçok insana iş imkanı sağladım. 2017'de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının ardından memleketime dönerek atölye kurdum. Burada 80 kişiye iş imkanı sunmanın mutluluğunu yaşıyorum. Başarının engel tanımadığını yaşayarak gördüm."

"Hiç kimseden geri kalmıyorum"

İşlerini büyüterek daha fazla insana istihdam sağlamayı amaçladığını dile getiren Demirel, şöyle devam etti:

"Engelli kardeşlerimin evlerine kapanmalarını istemiyorum. 'Biz bir şey yapamayız' demesinler. İki ayağım tutmuyor ama tekstilde ne kadar makine varsa kullanabiliyor, tamir edebiliyorum. Hiç kimseden geri kalmıyorum. Bizim için hiçbir şey engel değil, sadece azimli olmamız, yılmamamız, mücadele etmemiz lazım. Engelli olmanın zorlukları var ancak bunu kendimize hedefler belirleyerek aşabiliriz."

İŞKUR İl Müdürü Mehmet Emin Taylan ise son zamanlarda kentte açılan tekstil atölyelerinin istihdama önemli katkı sağladığına işaret ederek, "Bu firma sahiplerinden biri de bedensel engelli kardeşimiz Sinan Demirel. Onun azmi ve kararlılığı diğer engelli kardeşlerimize de örnek teşkil ediyor." ifadelerini kullandı.