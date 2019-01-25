Son Dakika Haberleri: Engelli Girişimci, 'Engelsiz Dünya Kafe'yi Açtı

Engelli Girişimci, 'Engelsiz Dünya Kafe'yi Açtı

1 saat önce

ANKARA'da, bedensel engelli Veysel Çelikoğlu (35), 4 ay önce hayalindeki 'Engelsiz Dünya Kafe'yi açtı.

Engelli Girişimci, 'Engelsiz Dünya Kafe'yi Açtı, System.String[]
ANKARA'da, bedensel engelli Veysel Çelikoğlu (35), 4 ay önce hayalindeki 'Engelsiz Dünya Kafe'yi açtı. Kafede 2 kişi çalışırken, garson gibi müşterilerine servis yapan Çelikoğlu, engelli olmanın, hayalleri engellemediğini söyledi.

Doğuştan bacakları ve sol eli olmayan, sağ elinde ise 3 parmak bulunan, evli ve 2 kız çocuğu babası Veysel Çelikoğlu, Emek'te 4 ay önce 'Engelsiz Dünya Kafe'yi açtı. Protez bacaklarıyla yürüyebilen Çelikoğlu, 2 garson çalıştırmasına rağmen onların izinli olduğu günlerde kendisi de müşterilerine çay ve kahve servisi yaptığını söyledi. Veysel Çelikoğlu, engelli olmanın, üretmeyi engellemediğini belirterek, "Amacım, engelli bireylerin hayata tutunmalarına vesile olmak ve onların önlerindeki engelleri aşabileceklerini göstermek. Diğer taraftan da bakmakla yükümlü olduğum kızlarıma iyi bir gelecek sunabilmek ve en iyi şartlarda okutabilmek. Ben bu halimle bile engelli bireylerimizi düşünerek üretiyorsam sonuçta ben burada bir istihdam oluşturuyorum, devlete vergi veriyorum, ülkemizin ekonomisine bir katkı sağlamaya çalıyorum. Bu çabamın sonuçlarını da alacağımdan eminim" dedi. 

- Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 11:32 Kaynak: DHA

Ankara, Güncel
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