Engelli güreşçi antrenör oldu - Son Dakika
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Engelli güreşçi antrenör oldu

20 dakika önce

Zonguldak'ta engelli milli bilek güreşçisi Sezer Uslucuk, Ankara'da yapılan ikinci kademe antrenörlük kursunu başarı ile tamamlayarak ikinci kademe antrenörlük belgesini aldı.

Engelli güreşçi antrenör oldu, System.String[]

Zonguldak'ta engelli milli bilek güreşçisi Sezer Uslucuk, Ankara'da yapılan ikinci kademe antrenörlük kursunu başarı ile tamamlayarak ikinci kademe antrenörlük belgesini aldı.


15 Haziran 2009'da bacağına yapışan keneyi çıkarmak için bisikletiyle Gökçebey Devlet Hastanesi'ne giderken otomobilin çarpması sonucu belden aşağısı felç olan bilek güreşçi Sezer Uslucuk başarılarına bir yenisini daha ekledi. Uluslararası şampiyonalarda da başarıları bulunan Uslucuk, sporculuk kariyerinin ardından antrenörlüğe soyundu. 9-22 Aralık tarihleri arasında Ankara'da yapılan bilek güreşi ikinci kademe antrenörlük kursuna katılan ve başkentte yapılan kursu başarı ile biterek ikinci kademe antrenörlük belgesini alan milli sporcunun başarısı memleketinde büyük sevinçle karşılandı. - ZONGULDAK

Zonguldak, Ankara, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 03:31 Kaynak: İHA
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