Engelli Hafize, 'demir kafeste' öldü (2) - Son Dakika

'AİLESİ İYİ BAKMAK İÇİN ELİNDEN GELENİ YAPTI'

Antalya'nın Manavgat ilçesinde evlerinde kendisine zarar vermemesi için koyulduğu kafeste ölü bulunan zihinsel engelli Hafize Bakır'ın cenazesi Akseki ilçesinde toprağa verildi. Hafize Bakır'ın ailesinin komşusu Ayşe Yıldırım (83), ailenin 4 yıl önce mahalleye taşındığını ve vefat eden Hafize'nin küçüklükten bu yana hasta olduğunu belirterek, "Ailesi iyi bakmak için elinden geleni yaptı. Gece yatmaz, gündüz yatmaz, bu adamlar pervane olurdu çevresinde. Gece uykusu yoktu. Evden kaçtığında hepimize sıkıntı ederdi" dedi.

'KAFESİ YENİ GÖRDÜM'Ailenin çocuklarına çok iyi baktığını söyleyen Ayşe Yıldırım, evdeki kafesi kendisinin yeni gördüğünü kaydederek, şunları kaydetti:

"Kafesi ben görmemiştim. Öldükten sonra gördüm. Zapt olmadığı için yaparlar, ne yapsınlar. O kafesin yanında yatıyorlarmış. Odada burada kafes var, burada yanında annesi babası yatardı. Upuzun bir döşeği vardı. O kafesin dışında bekliyorlardı. Ne yapsınlar yavrum."