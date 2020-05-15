"Engelli Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulunu daha aktif hale getiriyoruz" - Son Dakika
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"Engelli Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulunu daha aktif hale getiriyoruz"

6 saat önce

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Engelli Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulunu daha aktif hale getiriyoruz.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Engelli Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulunu daha aktif hale getiriyoruz. 12 bin teknik personele ve yöneticiye erişilebilirlik eğitimi verdik. Yine bölgesel düzeydeki 'Erişilebilir Üniversiteler Seminerlerimiz' ile de bilgi ve bilinç düzeyini yükseltmeyi hedefliyoruz" dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Engelliler Haftası dolayısıyla engelli sivil toplum örgütleri temsilcileri ile video konferans aracılığıyla bir araya geldi. Bakan Selçuk, işaret diline de çevrilen video konferansta yaptığı konuşmada sözlerine Engelliler Haftası'nı kutlayarak başladı. Selçuk, "Bu hafta münasebetiyle engellilerimizin mücadeleleri, başarıları, karşılaştıkları sorunlar ve özellikle erişilebilirlik konusunun kamuoyunda gündeme gelmesini diliyorum. Devlet olarak Covid-19'un olumsuz etkilerine karşı toplumun tüm kesimlerine sağladığımız destek ve yardımların toplam tutarı 200 milyar TL'yi aştı. Engelli vatandaşlarımızı da Covid-19 salgınına karşı korumak üzere çeşitli tedbirleri hayata geçirdik. Engelli aylığı alan ve evde bakım yardım'ndan yararlanan engellilerimizin 1 Ocak 2020 ve sonrasında süresi dolan raporlarının geçerlilik sürelerini uzattık. Daha önce bir aylık verilen ilaçlar da üç aylık olarak verilebilecek. Resmi bakım merkezinde bakıma ihtiyacı olan engellilerimizin özel huzurevleri ve engelli bakım merkezleri ücretlerini Bakanlık olarak karşılayacağız" dedi.

"ENGELLİ HAKLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME KURULUNU DAHA AKTİF HALE GETİRİYORUZ"

Engelli aylığı ve engelli yakını aylığı alan vatandaşlara düzenli olarak aldıkları aylıkların haricinde 1000'er TL daha ödediklerini hatırlatan Bakan Selçuk, "2015 yılında Engelli Hakları Sözleşmesi'nin (EHİS) İhtiyari Protokolü'nü onaylayarak, engelli vatandaşlarımızın Engelli Hakları Komitesine bireysel başvuru hakkını getirdik. Engelli Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulunu daha aktif hale getiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Engellilere yönelik politikalarının her zaman toplumsal hayata katılımlarını sağlamak yönünde olduğunu vurgulayan Selçuk, erişilebilirlik konusunun asıl muhatabı ve hedef kitlesinin engelliler olduğunu kaydetti. Bakan Selçuk, "Erişilebilirlikle ilgili toplumsal farkındalığın oluşturulması hiç kuşkusuz en önemli adımlardan birisi olmalı. Toplumsal farkındalıkla buna hız kazandırabiliriz. 12 bin teknik personele ve yöneticiye erişilebilirlik eğitimi verdik. Yine bölgesel düzeydeki 'Erişilebilir Üniversiteler Seminerlerimiz' ile de bilgi ve bilinç düzeyini yükseltmeyi hedefliyoruz. Biz inanıyoruz ki biz beraber birlikte Türkiyeyiz. ve erişilebilir bir Türkiye'de hiçbir vatandaşımızı geride bırakmadan ilerleyeceğimize inanıyoruz. Hep diyoruz ki 'hayaller engelsizdir.' Hiç kimse geride kalmasın diyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Toplantıya Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Başkanı Yusuf Çelebi, Türkiye Otizm Meclisi Yürütme Kurulu Üyesi Nüvit Uyar, Down Sendromu Derneği'nden Fulya Ekmen, Türkiye Disleksi Vakfı'ndan Atıf Tokar, Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı'ndan Nigar Evgin, İşitme Engelliler Konfederasyonu'ndan Orkun Uslukarçı, Uluslararası Sağırlar İslam Federasyonu'ndan Muhammet İkbal Yıldız ve Türkiye İşitme Engelliler Milli Federasyonundan İsmail Tek katıldı. Selçuk, video konferansta STK temsilcilerinin taleplerini de dinledi.

(İHA)

Zehra Zümrüt Selçuk, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.05.2020 10:11 Kaynak: İHA


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