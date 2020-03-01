Engelli Haydar, Avrupa hayali ile sınıra tekerlekli sandalyeyle geldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Engelli Haydar, Avrupa hayali ile sınıra tekerlekli sandalyeyle geldi - Son Dakika

Engelli Haydar, Avrupa hayali ile sınıra tekerlekli sandalyeyle geldi

6 saat önce

AVRUPA ülkelerine gitmek için Edirne'ye akın eden göçmenler arasında bulunan Irak vatandaşı bedensel engelli Haydar Iraklı, tekerlekli sandalyesiyle birlikte sınıra geldi.

Engelli Haydar, Avrupa hayali ile sınıra tekerlekli sandalyeyle geldi, System.String[]

AVRUPA ülkelerine gitmek için Edirne'ye akın eden göçmenler arasında bulunan Irak vatandaşı bedensel engelli Haydar Iraklı, tekerlekli sandalyesiyle birlikte sınıra geldi. Ankara'dan geldiğini belirten Iraklı, "Zorlanıyorum. Yürünecek yolu geçmek zor alacak. Benim için ilaç önemli, bir de eğitimime devam etmek istiyorum. Benim de hakkım var" dedi.

Avrupa ülkelerine gitme umuduyla Edirne'ye göçmen akını sürerken, Pazarkule Sınır Kapısı'nda yoğunluk yaşanıyor. Pazarkule çevresinde 3 gündür Yunanistan'a geçmek için zorlu şartlarda bekleyen göçmenlere her saat yenileri ekleniyor. Bedensel engelli olan Haydar Iraklı da Yunanistan'a geçme umuduyla sınıra geldi. Sağlık sorunları yaşayan Haydar Iraklı, eğitimine devam etmek ve tedavi olmak için yurt dışına çıkmak istediğini dile getirdi. Iraklı, "Ankara'dan geliyorum. Otobüsle İstanbul'a geldik daha sonra sınıra geldim. Zorlanıyorum. Yürünecek yolu geçmek zor alacak. Benim için ilaç önemli, bir de eğitimime devam etmek istiyorum. Benim de hakkım var" dedi.

Iraklı, "Tekerlekli sandalye ile geçmek zor olmayacak mı?" sorusuna, "Zor olacak ama birisi bir şeyi istiyorsa zor olması lazım, yorulması lazım" karşılığını vererek, sınırı geçmekte kararlı olduğunu ifade etti.

Ankara'dan tek başına gelen Iraklı'ya ise yolda tanıştığı kişiler yardımcı oluyor. Sosyal medyadan duyarak geldiğini belirten Iraklı kapıların açılmasını ümit ediyor. Iraklı, "Kapıların açılması için haber bekliyorum. Açılmazsa mecbur döneceğim. Ortada kalmayız umarım. Ortada kalmak, ölüme kalmak demek" diye konuştu.

4 gündür Edirne'de bulunduğunu anlatan Iraklı, otogarda kaldığını ve otobüslerde yer bulamadığı için ancak bugün yola çıkabildiğini söyledi.


Edirne, Avrupa, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 03:34 Kaynak: DHA
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