Engelli hayvanlar için ücretsiz yürüteç yapıyor - Son Dakika

HATAY'da hayvan dostu Eren Çaylaklı, özel ilgi duyduğu engelli hayvanlar için ücretsiz olarak yaptığı yürüteçlerle onlara umut ışığı oluyor.

Antakya'da belediyede memur olarak çalışan Eren Çaylaklı, mesaisinden arta kalan zamanlarda kurduğu atölyesinde talepler doğrultusunda engelli kedi ve köpeklere yürüteç üretiyor. Çaylaklı, el emeğiyle yaptığı ev dekorasyon ürünlerini satıp oradan elde ettiği gelirle engelli hayvanlar için yaptığı yürüteçler için malzeme tedarik ediyor. Yürütecin iskeletini su borusu ile tasarlayan Çaylaklı, kullanılmayan pazar arabası ve bebek arabası tekerleklerini de kullanarak, engelli hayvanların yürümesini sağlıyor.

HER BİR CANIN YÜRÜMEYİ HAK ETTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM Türkiye 'nin birçok noktasına engelli hayvanlar için yürüteç gönderdiğini belirten Çaylaklı, "Bu işe yaklaşık iki yıl önce yolda bulduğumuz bir engelli can için başladık. Gerekli malzemeleri aldım kendi imkanlarımla ve daha sonra çevreden bu yönde bir talep gelince bir atölye kurmaya karar verdim. Kendi imkanlarımla yapmış olduğum ev dekorasyon ürünlerini satarak, oradan elde etmiş olduğum gelirle bu canlar için yapmış olduğumuz tekerlekli sandalyelerin malzemelerini alıyorum ve bunları sahiplerine ulaştırıyorum. Amacım bilinirliği daha da çok arttırarak, o engelli hayvanlara yardımcı olmak. Ben ücret talep etmiyorum. Dolayısıyla her bir can, yürümeyi hak ettiğini düşünüyor ve onların benim yaptığım yürüteçle yürüdüğünü görünce mutlu oluyorum, onur ve gurur duyuyorum. Eşim ve kızım da bana atölyede yardımcı oluyor, onlar da hayvansever ve engelli canlar için bir şeyler yapmak için çalışıyor, bana burada yardımcı oluyorlar" dedi.

Eşine çalışmalarında destek olan Çiğdem Çaylaklı ise tüm ailelerin küçük yaştan itibaren çocuklarını hayvan sevgisi ile yetiştirmesi gerektiğini ve bu sayede birçok suçun önüne geçilebileceğini söyledi.