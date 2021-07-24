Üye Girişi
Engelli hayvanlar için ücretsiz yürüteç yapıyor - Son Dakika

Engelli hayvanlar için ücretsiz yürüteç yapıyor

24.07.2021 11:12
Engelli hayvanlar için ücretsiz yürüteç yapıyor, System.String[]

HATAY'da hayvan dostu Eren Çaylaklı, özel ilgi duyduğu engelli hayvanlar için ücretsiz olarak yaptığı yürüteçlerle onlara umut ışığı oluyor.

HATAY'da hayvan dostu Eren Çaylaklı, özel ilgi duyduğu engelli hayvanlar için ücretsiz olarak yaptığı yürüteçlerle onlara umut ışığı oluyor.

Antakya'da belediyede memur olarak çalışan Eren Çaylaklı, mesaisinden arta kalan zamanlarda kurduğu atölyesinde talepler doğrultusunda engelli kedi ve köpeklere yürüteç üretiyor. Çaylaklı, el emeğiyle yaptığı ev dekorasyon ürünlerini satıp oradan elde ettiği gelirle engelli hayvanlar için yaptığı yürüteçler için malzeme tedarik ediyor. Yürütecin iskeletini su borusu ile tasarlayan Çaylaklı, kullanılmayan pazar arabası ve bebek arabası tekerleklerini de kullanarak, engelli hayvanların yürümesini sağlıyor.

HER BİR CANIN YÜRÜMEYİ HAK ETTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM Türkiye'nin birçok noktasına engelli hayvanlar için yürüteç gönderdiğini belirten Çaylaklı, "Bu işe yaklaşık iki yıl önce yolda bulduğumuz bir engelli can için başladık. Gerekli malzemeleri aldım kendi imkanlarımla ve daha sonra çevreden bu yönde bir talep gelince bir atölye kurmaya karar verdim. Kendi imkanlarımla yapmış olduğum ev dekorasyon ürünlerini satarak, oradan elde etmiş olduğum gelirle bu canlar için yapmış olduğumuz tekerlekli sandalyelerin malzemelerini alıyorum ve bunları sahiplerine ulaştırıyorum. Amacım bilinirliği daha da çok arttırarak, o engelli hayvanlara yardımcı olmak. Ben ücret talep etmiyorum. Dolayısıyla her bir can, yürümeyi hak ettiğini düşünüyor ve onların benim yaptığım yürüteçle yürüdüğünü görünce mutlu oluyorum, onur ve gurur duyuyorum. Eşim ve kızım da bana atölyede yardımcı oluyor, onlar da hayvansever ve engelli canlar için bir şeyler yapmak için çalışıyor, bana burada yardımcı oluyorlar" dedi.

Eşine çalışmalarında destek olan Çiğdem Çaylaklı ise tüm ailelerin küçük yaştan itibaren çocuklarını hayvan sevgisi ile yetiştirmesi gerektiğini ve bu sayede birçok suçun önüne geçilebileceğini söyledi.


Engelli hayvanlar için ücretsiz yürüteç yapıyor
Engelli hayvanlar için ücretsiz yürüteç yapıyor
Engelli hayvanlar için ücretsiz yürüteç yapıyor
Engelli hayvanlar için ücretsiz yürüteç yapıyor
Engelli hayvanlar için ücretsiz yürüteç yapıyor
Engelli hayvanlar için ücretsiz yürüteç yapıyor
Engelli hayvanlar için ücretsiz yürüteç yapıyor
Engelli hayvanlar için ücretsiz yürüteç yapıyor

Antakya, Engelli, Memur, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Engelli hayvanlar için ücretsiz yürüteç yapıyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Ünlü oyuncu Burcu Özberk, bikinili pozlarıyla mest etti 11:24 Ünlü oyuncu Burcu Özberk, bikinili pozlarıyla mest etti Muğla'da sır ölüm! Yaşlı çift, evlerinde ölü bulundu 11:19 Muğla'da sır ölüm! Yaşlı çift, evlerinde ölü bulundu Önce yardım istedi, sonra polisin silahını kapıp hastaneyi birbirine kattı! Panik anları saniye saniye kamerada 11:17 Önce yardım istedi, sonra polisin silahını kapıp hastaneyi birbirine kattı! Panik anları saniye saniye kamerada
Galatasaray, 4 saatte 3 transfer açıkladı! Bu futbolcular için ne kadar harcama yaptı? İşte tüm detaylar 11:12 Galatasaray, 4 saatte 3 transfer açıkladı! Bu futbolcular için ne kadar harcama yaptı? İşte tüm detaylar Türkiye'ye 40 kilometre uzakta dikkat çeken hareketlilik! ABD, Dedeağaç'ı cephaneliğe dönüştürüp 400 tank yığdı 08:57 Türkiye'ye 40 kilometre uzakta dikkat çeken hareketlilik! ABD, Dedeağaç'ı cephaneliğe dönüştürüp 400 tank yığdı Son dönemlerin olay kızı Şevval Şahin'in beyaz iç çamaşırlı pozlarına beğeni yağıyor 22:50 Son dönemlerin olay kızı Şevval Şahin'in beyaz iç çamaşırlı pozlarına beğeni yağıyor
Hadise'den peş peşe yeni tatil pozları! Güneşin tadını çıkardı 21:17 Hadise'den peş peşe yeni tatil pozları! Güneşin tadını çıkardı BM Güvenlik Konseyi, Türkiye'nin Maraş'ın açılması kararı için kınama mesajı yayınlayacak 18:45 BM Güvenlik Konseyi, Türkiye'nin Maraş'ın açılması kararı için kınama mesajı yayınlayacak

Son Dakika Haberleri
11:26 Alibeyköy Barajı'nda balıklar kıyaya vurdu! Tehlikeli madde iddiası panik yarattı
11:25 Kamu işçileri yeni zam teklifini bekliyor! Hükümet bu hafta açıklayacak
11:23 Ünlü oyuncu Burcu Özberk, bikinili pozlarıyla mest etti
11:21 Bülent Serttaş'ın klibini erotik bulan YouTube yayından kaldırdı
11:19 Muğla'da sır ölüm! Yaşlı çift, evlerinde ölü bulundu
11:17 Galatasaray'ın yeni transferi Alexandru Cicaldau, İstanbul'a ayak bastı
11:16 Önce yardım istedi, sonra polisin silahını kapıp hastaneyi birbirine kattı! Panik anları saniye saniye kamerada
11:14 Türkiye'de iPhone kullanıcılarının ekranına düşen "Evde kal" bildirimi ortalığı karıştırdı
11:11 Galatasaray, 4 saatte 3 transfer açıkladı! Bu futbolcular için ne kadar harcama yaptı? İşte tüm detaylar
18:26 Fenerbahçe'de büyük değişiklik! 9 futbolcu kadro dışı kaldı
Kamu işçileri yeni zam teklifini bekliyor! Hükümet bu hafta açıklayacak Kamu işçileri yeni zam teklifini bekliyor! Hükümet bu hafta açıklayacak         
11:25
Bülent Serttaş'ın klibini erotik bulan YouTube yayından kaldırdı Bülent Serttaş'ın klibini erotik bulan YouTube yayından kaldırdı         
11:22
Galatasaray'ın yeni transferi Alexandru Cicaldau, İstanbul'a ayak bastı Galatasaray'ın yeni transferi Alexandru Cicaldau, İstanbul'a ayak bastı         
11:18
Türkiye'de iPhone kullanıcılarının ekranına düşen Türkiye'de iPhone kullanıcılarının ekranına düşen "Evde kal" bildirimi ortalığı karıştırdı         
11:15
İstanbul'un en önemli su kaynağı olan Alibeyköy Barajı'nda balıklar kıyaya vurdu! Tehlikeli madde iddiası endişe yarattı İstanbul'un en önemli su kaynağı olan Alibeyköy Barajı'nda balıklar kıyaya vurdu! Tehlikeli madde iddiası endişe yarattı         
09:42
Büyükşen çiftinin cinayetinde asıl hedef olan adam ilk kez konuştu: Mağdurum, olayı takip edeceğim Büyükşen çiftinin cinayetinde asıl hedef olan adam ilk kez konuştu: Mağdurum, olayı takip edeceğim         
08:21
Azerbaycan-Ermenistan sınırında tansiyon yükseldi! Çatışmalar saatlerdir sürüyor Azerbaycan-Ermenistan sınırında tansiyon yükseldi! Çatışmalar saatlerdir sürüyor         
21:57
Plajda denize girenlerin eşyalarını çalan 4 kişi, falezlerdeki kayalıklarda saklanırken bulundu Plajda denize girenlerin eşyalarını çalan 4 kişi, falezlerdeki kayalıklarda saklanırken bulundu         
20:17
Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik takipçilerini mest etti! Parlak bikinisiyle dans ederken çekilen fotoğrafını paylaştı Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik takipçilerini mest etti! Parlak bikinisiyle dans ederken çekilen fotoğrafını paylaştı         
18:26
Fenerbahçe'de büyük değişiklik! 9 futbolcu kadro dışı kaldı Fenerbahçe'de büyük değişiklik! 9 futbolcu kadro dışı kaldı         
18:26
Son ankette sonuçlar dikkat çekti: Sadece 3 parti barajı geçebildi Son ankette sonuçlar dikkat çekti: Sadece 3 parti barajı geçebildi         
17:53
Kocaeli'de ilginç iddia: Kasap, doğranması için verdiğim eti, eksik ve kokmuş teslim etti Kocaeli'de ilginç iddia: Kasap, doğranması için verdiğim eti, eksik ve kokmuş teslim etti         
17:12
Selçuk Taşkın'ın cenaze törenine katılmayan Demet Akalın: 2 gündür Alişan'ın yanındayım, beni bu işlere sokmayın Selçuk Taşkın'ın cenaze törenine katılmayan Demet Akalın: 2 gündür Alişan'ın yanındayım, beni bu işlere sokmayın         
16:06
Korkunç kazada kocasını kaybetti, Korkunç kazada kocasını kaybetti, "Onu bırakıp hiçbir yere gitmem" feryatları yürek parçaladı         
15:26
2 bin nüfuslu beldeye 50 bin kişi geldi! Belediye başkanı isyan etti: Aşırı yoğunluktan dolayı alt yapı ve gıda tedarik zinciri yetersiz kalıyor 2 bin nüfuslu beldeye 50 bin kişi geldi! Belediye başkanı isyan etti: Aşırı yoğunluktan dolayı alt yapı ve gıda tedarik zinciri yetersiz kalıyor         
15:25
Kaçan kurbanlığın arkasından gidip ormanda ölü bulunan Onur'un otopsi işlemlerine başlandı! Vücudunda yara ve darp izi yok Kaçan kurbanlığın arkasından gidip ormanda ölü bulunan Onur'un otopsi işlemlerine başlandı! Vücudunda yara ve darp izi yok         
12:39
Türk sevgilisinden olay Lewis Hamilton itirafları: Benden fantezisi için sekreter kılığına girmemi istedi Türk sevgilisinden olay Lewis Hamilton itirafları: Benden fantezisi için sekreter kılığına girmemi istedi         
12:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2021 11:30:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Engelli hayvanlar için ücretsiz yürüteç yapıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement