Engelli Hayvanlara 'Annelik' Yapıyor

BURSA'nın İznik ilçesinde yaşayan hayvansever Fatma Şeren, kendi imkanı ile oluşturduğu çiftlikte 80'e yakın engelli hayvana bakıyor.

BURSA'nın İznik ilçesinde yaşayan hayvansever Fatma Şeren, kendi imkanı ile oluşturduğu çiftlikte 80'e yakın engelli hayvana bakıyor. Şeren, felçli kuzular, kör kediler ve sakat kalmış köpeklere adeta annelik yapıyor.



Kocaeli'nin Gebze ilçesinde terzilik mesleğini bırakıp İznik'e yerleşen hayvansever Fatma Şeren, İznik'in Çiçekli Mahallesi'ndeki evini çiftliğe çevirdi. Engelli hayvanların mama ve tedavi masraflarını da karşılayan 55 yaşında ki Fatma Şenay, içlerinde gözleri görmeyen, engelli doğan, vurularak sakat bırakılan köpek, kedi ve kuzulara çocukları gibi bakıyor.



'DÜKKANI KAPATTIM KENDİMİ ENGELLİ HAYVANLARA ADADIM'



Evli ve 1 çocuk annesi Fatma Şeren, "Hayatımı hayvanlara adadım. Eşim asgari ücret alıyor. Biz her şeyimizi hayvanlarımıza veriyoruz, onlar yaralı, onlar küskün. Ben onlara çocuklarım gibi bakıyorum. Birileri tarafından vurulan, bacağı olmayan, işkence edilen, gözleri görmeyen tüm hayvanlara kucak açtım. Zaten annem babam çok büyük hayvanseverdi. Gebze'de 10 yıllık esnaflığımı bıraktım buraya yerleştim. Özürlü canlara kendimi adadım. Hastaysa yılan bile bakarım. Hiç çekinmem" dedi.



'SIKINTIMIZ ÇOK BÜYÜK'



Maddi anlamda sıkıntılar çektiklerini söyleyen Şeren, "Öksüz, yaralı, özürlü canlara el atalım derken biz yalnız bırakıldık. AŞ bulamaz olduk. Onlara yemek bulamaz olduk. Çok sıkıntımız var. Bize değil bu özürlü canlara yardım edilmesi lazım" diye konuştu.



- İznikbursa

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