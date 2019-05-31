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Engelli iki kardeş için yardım kampanyası - YALOVA

20 dakika önce

Yalova'da, doğuştan yürüme engelli 3 ve 11 yaşlarındaki iki kardeşin ameliyat giderinin karşılanması için yardım kampanyası başlatıldı.

Engelli iki kardeş için yardım kampanyası - YALOVA, System.String[]
Yalova'da, doğuştan yürüme engelli 3 ve 11 yaşlarındaki iki kardeşin ameliyat giderinin karşılanması için yardım kampanyası başlatıldı.
Dere Mahallesi'nde ikamet eden Güven ve Mensure Atmaca çiftinin doğuştan bedensel engelli çocukları 3 yaşındaki Sümeyye Ecran ve 11 yaşındaki Samet Efe için İstanbul'da bir özel hastanede 50 bin lira ameliyat parası istendi. İnşaat işçisi Güven Atmaca, Yalova Valiliğine başvurarak yardım kampanyası için izin aldı.
Anne Mensure Atmaca, yaptığı açıklamada, çocuklarının bugüne kadar birçok ameliyat geçirdiğini söyledi.
Samet'in protezle yürüyebileceğini, Sümeyye'nin ise kalçasından ameliyat edileceğini belirten Atmaca, "İnşallah çocuklarımız için iyi olacak. Ameliyatlarını yaptırıp çocuklarımızın tedavilerini sürdürebilmek için mücadele ediyoruz. Yardım edenlerden ve edeceklerden Allah razı olsun." dedi.
Maddi imkansızlıklarından dolayı çocuklarının tedavilerinin tamamlanamadığını anlatan baba Güven Atmaca ise hayırseverlerden destek istedi.
Samet Efe Atmaca da kendisi ve kardeşinin bir an evvel yürümek istediğini ifade etti.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 05:16 Kaynak: AA
Samet Efe, Yalova, Güncel
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