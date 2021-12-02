ENGELLİ İKİZLER OKUDUĞU TÜRKÜLERLE HAYATA BAĞLANIYOR - Son Dakika

AYDIN'ın Efeler ilçesinde 4 yaşında yakalandıkları Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastalığı nedeniyle yatağa bağımlı hale gelen 27 yaşındaki ikiz kardeşler Emre ve Barış Gümüş, hayata birlikte düet yaptıkları türkülerle tutundu. İkiz kardeşler, söyledikleri türküleri sosyal medya hesaplarından paylaşarak binlerce takipçiye ulaştı.

Efeler ilçesi Çeştepe Mahallesi'nde annesi ile birlikte yaşayan ikiz kardeşler Emre Gümüş ve Barış Gümüş'e 4 yaşına geldiklerinde bir tür kas hastalığı olan Duchenne Musküler Distrofi (DMD) teşhisi konuldu. İkizler, 12 yaşına geldiklerinde ise yürüyemez ve hareket edemez hale geldi. İkili, ilkokuldan sonra eğitimlerine devam edemedi. İkiz çocukları 7 yaşına geldiğinde eşi Hasan Gümüş'ü kaybeden Fethiye Gümüş (50), çocuklarına hem annelik hem de babalık yapmaya başladı. Anne Gümüş, 2 oğlunun eli ayağı oldu. 15 yıldır yaşamlarını evde sürdürmek zorunda kalan Gümüş kardeşler yaşıtları gibi gezip dolaşamıyor. 4 duvar arasında evde zaman geçirmek zorunda kalan ikizler 5 yıl önce türkülere olan ilgisini fark etti ve çektikleri videoları sosyal medya hesaplarından paylaşmaya başladı. Türk Halk Müziği'ne tutku ile bağlı olan ikizler takipçileri tarafından beğenilince odalarına ses sistemi kurdu. Tripota yerleştirdikleri telefonla söyledikleri türküleri kayda alan Gümüş kardeşler, milyonlarca takipçiye ulaştı.

'TÜRKÜLER BİZİM YAŞAMA SEBEBİMİZ OLDU'

Türkü söylerken çok mutlu olduğunu dile getiren Emre Gümüş, Şarkı ve türkü söylemek bizim için çocuk yaşlardan beri devam ediyor. İkimiz de türküleri ve türküleri söylemeyi çok seviyoruz. Bu bizim yaşama sebebimiz oldu. Türküler olmasaydı ne yapardık bilmiyorum. Bizi hayata bağlıyor. İnsanlar türkü dinlerken hüzünlenirler ama ben ve kardeşim tam tersine okurken ya da dinlerken çok mutlu oluyoruz dedi. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün önemine de değinen Gümüş, Unutmayalım ki, her birey birer engelli adayıdır. Ben ve kardeşim DMD hastasıyız. Türkü ve şarkı söyleyerek bizim gibi hastalara umut olmaya çalışıyoruz. Hayat ne kadar zor olsa da yaşamak çok güzel. O yüzden tüm engelli kardeşlerimize ve hastalarımıza şifa temenni ediyorum ifadelerini kullandı.

'BEĞENİ VE YORUMLAR BİZİ MUTLU EDİYOR'

Sosyal medya üzerinden paylaştıkları videolara beğeni geldikçe çok mutlu olduklarını dile getiren Barış Gümüş ise Her gün sabah ve akşamları müzik çalışmasını kardeşimle yapıyoruz. Sosyal medya hesaplarımızda paylaşmak için ara sıra video çekiyoruz. Sosyal medya üzerinden insanın sevilmesi çok güzeldir. Eğer müzik olmasaydı zaman geçmezdi. Hayat dururdu. Türkü ruhun mayasıdır. Türkü olmasa bir yanımız eksik kalıyor. Çok güzel yorumlar alıyoruz. Görünce çok mutlu oluyoruz diye konuştu.