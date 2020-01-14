Engelli ikizlerin akülü araç mutluluğu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Engelli ikizlerin akülü araç mutluluğu - Son Dakika

Engelli ikizlerin akülü araç mutluluğu

6 saat önce

Adıyaman Belediyesi, hayırsever işadamı Hasan Taşar tarafından kendilerine hibe edilen iki adet akülü aracı Hasan ve Hüseyin Karataş kardeşlere ulaştırarak mutluluklarına ortak oldu.

Engelli ikizlerin akülü araç mutluluğu, System.String[]

Adıyaman Belediyesi, hayırsever işadamı Hasan Taşar tarafından kendilerine hibe edilen iki adet akülü aracı Hasan ve Hüseyin Karataş kardeşlere ulaştırarak mutluluklarına ortak oldu.


Engellilere yönelik yaptığı hayırlarla büyük takdir toplayan işadamı Hasan Taşar'ın Adıyaman Belediyesine hibe ettiği iki adet akülü araç, Adıyaman'da yaşayan engelli ikiz kardeşlere ulaştırıldı.


Yaşadığı rahatsızlıktan dolayı kısmi engeli bulunan baba Osman Karataş'ın engelli üç çocuğundan ikisi olan yürüme engelli ikizlerden Hasan ve Hüseyin Karataş'ı evinde ziyaret eden Adıyaman Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Hakan Özöncel, hayırsever iş adamı Hasan Taşar tarafından gönderilen akülü araçları, çocuklara teslim etti. Tekerlekli sandalyeyle peçete satarak ailesinin geçimine katkı sunmaya çalışan Hasan ile Hüseyin kardeşler, hediye edilen akülü araçlara kavuşunca büyük mutluluk yaşadı.


Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Hakan Özöncel ziyarette yaptığı konuşmada, akülü araçların Adıyamanlı hayırsever iş adamlarından Hasan Taşar tarafından gönderildiğini söyleyerek, hayırsever iş adamı Hasan Taşar'a teşekkür etti.


Konuşmaların sonunda engelli ikizler Hasan ile Hüseyin Karataş akülü arabalarıyla poz verdi. - ADIYAMAN

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Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 04:19 Kaynak: İHA
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