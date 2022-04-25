Engelli imam, yaşam azmiyle örnek oluyor - Son Dakika
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Engelli imam, yaşam azmiyle örnek oluyor

25.04.2022 10:40
Engelli imam, yaşam azmiyle örnek oluyor

AKSARAY'da imamlık yapan, ortopedik engelli İbrahim Bilinçli (53), hem meslek sevgisi hem de yaşama azmiyle takdir topluyor.

AKSARAY'da imamlık yapan, ortopedik engelli İbrahim Bilinçli (53), hem meslek sevgisi hem de yaşama azmiyle takdir topluyor. Kur'an-ı Kerim'deki Abese Suresi'nden etkilenip, imamlığa başladığını belirten Bilinçli, "Engelleri aşmanın yolu, sevgidir. Sevgi ile engelleri aşacağız. Kulluğa kesinlikle engel yok. Durumumuz ve engellimiz ne olursa olsun, Rabb'imize karşı kulluk vazifemize devam edeceğiz" dedi.

İbrahim Bilinçli'nin, 10 aylıkken geçirdiği ateşli hastalık nedeniyle vücudunun bir kısmı felç kaldı ve sol ayağında aksama oluştu. Hayatı bırakmayan, 4 çocuk babası Bilinçli, 35 yıl önce girdiği sınavları kazanıp, imam oldu. 25 yıldır da Kurtuluş Mahallesi'ndeki Ervah Camisi'nde imamlık yapan Bilinçli, hem mesleğine sevgisi hem de yaşama azmiyle dikkat çekiyor. Yüzde 68 ortopedik engelli raporu olduğunu belirten Bilinçli, gördüğü tedavilere rağmen sol kolunu kullanamadığını söyledi.

'ENGELİM HEP İKİNCİ PLANDA KALDI'Lise eğitimi sırasında Kur'an-ı Kerim'deki Abese Suresi'nden etkilendiğini belirten İbrahim Bilinçli, "Surede görme engelli bir sahabeden bahsediyordu, çok etkilenmiştim, o gün imam olmaya karar verdim. Liseyi bitirince 18 yaşında imamlığa müracaat ettim ve sınavları kazandım. 35 yıl önce Aksaray'da imam olarak görev yapmaya başladım" dedi.Engelinin hep ikinci planda kaldığını kaydeden Bilinçli, "35 yıllık meslek hayatımda engelimin cemaat ve yaz Kur'an kursunda okuyan çocuklar tarafından hiç ön plana getirilmediğini müşahede ettim. Ayrıca engelli kardeşlerimizin dini noktada çok eksik olduğunu ve bu noktada ciddi bir açık bulunduğunu gördüm. Diyanet İşleri Başkanlığı'mızın başlatmış olduğu işitme engelliler için işaret dili kursu, şehrimizde eğitim vermeye başladı. Yaz Kur'an kursunda 7 öğrencimiz işaret dili ile Kur'an-ı Kerim öğrendi. Bunun yanında görme engelli vatandaşlarımızın Braille alfabesi ile Kur'an-ı Kerim ve dini bilgilerini öğrenmelerine yardımcı oldum" diye konuştu.

Engellerin sevgiyle aşılabileceğini vurgulayan Bilinçli, "Yüce Rabb'imizin bir ayet-i kerimesi var. Şöyle buyuruyor:  Ölüm, size gelinceye kadar Allah'a kulluğa devam edin. Eğer ölüm gelince kadar Allah'a kulluğa devam edilecekse hayatta bu şekilde görevimin başında olmayı tercih ediyorum. Engelleri aşmanın yolu, sevgidir. Sevgi ile engelleri aşacağız. Kulluğa kesinlikle engel yok. Durumumuz ve engellimiz ne olursa olsun, Rabb'imize karşı kulluk vazifemize devam edeceğiz. Bu hadis de bu noktada bizi çok etkiliyor. Üzerimizde birtakım engellerin olması, ahirette mükafatının çok büyük olacağının hissiyatı ile bizi daha fazla kamçılıyor" dedi.

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Engelli imam, yaşam azmiyle örnek oluyor
Engelli imam, yaşam azmiyle örnek oluyor
Engelli imam, yaşam azmiyle örnek oluyor
Engelli imam, yaşam azmiyle örnek oluyor
Engelli imam, yaşam azmiyle örnek oluyor
Engelli imam, yaşam azmiyle örnek oluyor
Engelli imam, yaşam azmiyle örnek oluyor
Engelli imam, yaşam azmiyle örnek oluyor
Engelli imam, yaşam azmiyle örnek oluyor
YORUMLAR
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Kaynak: DHA

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