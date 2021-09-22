Engelli Irmak'ın çağrısı bin 200 km uzaktan yanıt buldu - Son Dakika

Balıkesir'in Bandırma ilçesinden 5 yıl önce Hatay'a taşınan bedensel engelli Küçük Irmak'ın tablet bilgisayar isteğini Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz gerçekleştirdi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Hatay'ın Reyhanlı İlçesinde yaşayan 8 yaşındaki bedensel engelli öğrenci Irmak Sevimli'nin tablet isteğini karşılıksız bırakmadı. Başkan Yılmaz, Küçük Irmak'a tablet, kitap ve çeşitli hediyeler gönderdi.

Bandırma'da 5 yıl ikamet eden Sevimli ailesi çeşitli sebeplerden dolayı Hatay'ın Reyhanlı İlçesine taşındı. Geçen yıl pandemiden dolayı online eğitime geçildi. Aile ekonomik sıkıntıdan dolayı Küçük Irmak'a tablet alamadı. Küçük Irmak'ın ailesinin Hatay Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere başvurmadığı kurum kalmadı. Müracaatlarına karşılık bulamayan aile 5 yıl yaşadığı Bandırma'dan destek istedi. Durumu öğrenen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Küçük Irmak'ın isteğine kayıtsız kalmadı. Başkan Yılmaz, tablet, defter, kitap ve çeşitli hediye paketi hazırlatarak Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki aileye gönderdi. Tabletine kavuşan Küçük Irmak ve annesi Selma Sevimli Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'a teşekkür etti. Hediye paketini alan Küçük Irmak sevinç gözyaşlarını tutamadı. - BALIKESİR