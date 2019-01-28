Engelli İzci Kulübü Gizem'ini Kaybetti
1 saat önce
Büyükçekmece Belediyesi Gökkuşağı Engelli İzci Kulübü'nün engel tanımayan üyesi ve arkadaşları tarafından çok sevilen Gizem Çayan, hayata gözlerini yumdu.
Büyükçekmece Belediyesi Gökkuşağı Engelli İzci Kulübü'nün engel tanımayan üyesi ve arkadaşları tarafından çok sevilen Gizem Çayan, hayata gözlerini yumdu.
24 yaşında vefat eden Gizem Çayan'ın sevenleri gözyaşlarına boğulurken, Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Gizem'in acılı ailesini yalnız bırakmadı.
Celaliye'de toprağa verildi
Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün tarafından kurulan Türkiye'nin ilk ve tek engelli izci kulübü olan Büyükçekmece Belediyesi Gökkuşağı Engelli İzci Kulübü üyesi Gizem Çayan'ın vefat haberine derin üzüntü duyan engelli izciler, arkadaşlarını son yolculuğuna uğurladı. Evinin önünde kılınan cenaze namazının ardından Gizem, Celaliye Mezarlığı'nda defnedildi
"Her biri benim gözümde birer melek"
Cenazeye katılan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "Türkiye'de ilk ve tek olan engelli izci kulübünün bir meleği vefat etti. Derin bir üzüntü içerisindeyim. Engelli izcilerimizin her biri benim gözümde birer melek. Gizem ve arkadaşları kendilerine imkan tanındığında nelere yapabileceklerini tüm Türkiye'ye gösterdiler. O başarılı ekibin önemli bir parçasıydı Gizem. Vefat haberini aldığımda çok üzüldüm. Yüce Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi. - İSTANBUL
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 11:31 Kaynak: İHA
68 Yaşındaki Engelli Adamı Sokak Ortasında Öldüren Zanlı Komşusu Çıktı
Millet İttifakı'ndan ve HDP'den Umduğunu Alamayan Celal Doğan, DSP'den Aday Olacak
Sen Anlat Karadeniz Dizisinde Yeni Doğan Bebeğe Terör Saldırısında Öldürülen Eren Bülbül'ün Adı Verildi
Bakan Pekcan'dan Market Fiyatlarındaki Artışa İlişkin Açıklama: 81 İle Yazı Gönderildi