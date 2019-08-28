Son Dakika Haberleri: Engelli kadın, annesi tarafından eve kilitlendi
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Engelli kadın, annesi tarafından eve kilitlendi

2 saat önce

KONYA'da, annesi tarafından eve kilitlenen zihinsel ve bedensel engelli Alev E. (38), çilingire kapı açtırılıp, içeri girilmesiyle kurtarıldı.

Engelli kadın, annesi tarafından eve kilitlendi, System.String[]
KONYA'da, annesi tarafından eve kilitlenen zihinsel ve bedensel engelli Alev E. (38), çilingire kapı açtırılıp, içeri girilmesiyle kurtarıldı. Alev E., ailesine ulaşılamaması üzerine Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerince korumaya alındı.
Merkez Selçuklu ilçesine bağlı Selahaddin Eyyübi Mahallesi İlahiyat Caddesi'ndeki apartman dairesinde yaşayan, zihinsel ve bedensel engelli Alev A.'nın, annesi tarafından eve kilitlendiği yönünde CİMER'e ihbar geldi. Bunun üzerine Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Konya İl Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. İhbar yapılan adrese giden ekipler, genç kadının evde olduğunu ancak kapının üzerine kilitlendiği tespit etti. Bunun üzerine savcılık kararıyla evin kapısı çilingirle açıldı. İçeri giren ekipler, gözyaşı döken Alev E.'yi evden çıkarıp, sağlık kontrolü için Konya Beyhekim Devlet Hastanesi'ne götürdü. Alev A., ailesine ulaşılamaması üzerine  Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne götürülerek, korumaya alındı.


Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 11:53 Kaynak: DHA
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