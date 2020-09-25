Engelli kadın azmiyle örnek oluyor - Son Dakika

Engelli kadın azmiyle örnek oluyor

Kahramanmaraş'ta bedensel engelli 45 yaşındaki Sevda Gök, yaptığı hediyelik eşyaları satarak azmi ile örnek oluyor.

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Kahramanmaraş'ta bedensel engelli 45 yaşındaki Sevda Gök, yaptığı hediyelik eşyaları satarak azmi ile örnek oluyor.

Tarihi Kapalı Çarşı girişindeki yerinde yaptığı el emeği göz nuru ürünleri satan Sevda Gök, engeline rağmen 15 yıldır aynı yerde müşterilerine satış yapıyor.

Boş durmayı sevmediğini ve çalışmanın kendisine huzur verdiğini söyleyen Gök, "4 yaşımdan sonra eklem romatizma hastalığına yakalandım ve yürüme kabiliyetimi kaybettim. Ailem birçok hastaneye götürdü fakat bir çözüm bulunamadı hastalığıma. Tabi ki çok zor bir durum bizler için ve bundan sonraki hayatını bir engelli olarak geçirmek. İnsan ister istemez bunalıma giriyor ve hiçbir şey yapamıyorsun. Sürekli hastane hastane dolaşıyorsun psikolojik sorunlar da beraberinde geliyor. Sonrasında evde oturmanın bir anlamının olmadığını anlıyorsunuz tabi. Engel aslında bizlere engel değil. İnsan isterse her zorluğun üstesinden gelir. Ben şimdi 45 yaşındayım ve 15 senedir esnaflık yapıyorum. Şimdi burada birçok çevrem oldu. Yaptığım el işlerini, boncuklardan takı, lif ve anahtarlıkları satıyorum. Buradaki yerimde akşama kadar hem ekmeğimi kazanıyorum hem de vakit geçiyorum" dedi.

(İHA)

Engelli kadın azmiyle örnek oluyor
Engelli kadın azmiyle örnek oluyor
Engelli kadın azmiyle örnek oluyor
Engelli kadın azmiyle örnek oluyor

Kahramanmaraş, Engelli, Huzur, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 11:57 - Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Engelli kadın azmiyle örnek oluyor - Son Dakika

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