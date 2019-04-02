Son Dakika Haberleri: Engelli, Kadın, Çocuk Ayırmadılar: Aşırı Sağcılar Herkese Saldırdı

Engelli, Kadın, Çocuk Ayırmadılar: Aşırı Sağcılar Herkese Saldırdı

57 dakika önce

AŞIRI Sağcı, Irkçı ve Antisemitist Danışma Birliği Başkanı Robert Kusche 2018 yılında Almanya'nın doğu eyaletleri ile Berlin'de gerçekleşen aşırı sağcı ve ırkçı saldırılarla ilgili bilgiler verdi.

Engelli, Kadın, Çocuk Ayırmadılar: Aşırı Sağcılar Herkese Saldırdı, System.String[]
AŞIRI Sağcı, Irkçı ve Antisemitist Danışma Birliği Başkanı Robert Kusche 2018 yılında Almanya'nın doğu eyaletleri ile Berlin'de gerçekleşen aşırı sağcı ve ırkçı saldırılarla ilgili bilgiler verdi. 

2018'de bin 212 saldırı gerçekleşirken bu sayının 2017 yılında bin 123 olduğunu hatırlatan Kusche,

Saldırıya uğrayan bin 789 kişiden 962'sinin yaralandığını, saldırıların üçte ikisinin ırkçı motifli olduğuna dikkati çekti.

213'Ü CİNSEL SALDIRI

Aşırı sağcılar tarafından işlenen cinsel saldırı sayısını 213 olarak duyuran Kusche, doğu eyaletlerinde ve Berlin'de aşırı sağın kurbanları arasında 33 gazetecinin bulunduğunu da söyledi. Kusche, "Her gün aileler, kadınlar, çocuklar, engelliler ve erkekler, ırkçı ve aşırı sağcı saldırıların hedefi haline geldi. Günlük ırkçı terörü, toplumun birliğini tehdit ediyor" dedi.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 04:23 

Almanya, Berlin, Güncel
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