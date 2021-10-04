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ENGELLİ KADIN DOLANDIRICILARIN HEDEFİ OLDU - Son Dakika

ENGELLİ KADIN DOLANDIRICILARIN HEDEFİ OLDU

04.10.2021 11:24

İZMİR'in Gaziemir ilçesinde yaşayan bedensel engelli Hanım Erdoğmuş (62), iddiaya göre önce ustalar tarafından dolandırıldı ardından evini zorla almak isteyen kişilerin tehditlerinden kurtulmak için sıfır dairesini yok pahasına sattı.

İZMİR'in Gaziemir ilçesinde yaşayan bedensel engelli Hanım Erdoğmuş (62), iddiaya göre önce ustalar tarafından dolandırıldı ardından evini zorla almak isteyen kişilerin tehditlerinden kurtulmak için sıfır dairesini yok pahasına sattı. Şimdi de 14 dönüm arazisi için tehdit edildiğini ileri süren Erdoğmuş, kendisini dolandıran ve tehdit eden kişiler hakkında şikayetçi oldu.

Atıfbey Mahallesi'nde tek başına yaşayan bedensel engelli işçi emeklisi iki çocuk annesi Hanım Erdoğmuş, defalarca dolandırıldığı iddiasıyla karakola şikayetçi oldu. İddiaya göre, eşini 11 sene önce kaybeden Erdoğmuş kendini güvende hissetmek için 14 dönüm arazisinin etrafını telle çevirmek istedi. Ancak Erdoğmuş, 8 bin TL ödeme yaptığı ustaya bir daha ulaşamadı. Ardından ev ve arazi işleri ile ilgilenemediği için kendisine ve arazisine bakabilecek bir aile ile anlaşmayı düşünen Erdoğmuş, çalışanların kalması için arazisine konteyner ev yapmaya karar verdi. Erdoğmuş, konteyner yapmak üzere anlaştığı iki farklı kişiye 'kapora' adı altında bin TL kaptırdı. 4+1 sıfır evinin de zorla elinden almak istendiğini ileri süren Erdoğmuş, 1,5 milyon TL değerindeki evini tehditlerden kurtulmak için 200 bin liraya satmak zorunda kaldığını iddia etti. Erdoğmuş şimdi ise 14 dönümlük arazisinin tanımadığı bazı kişiler tarafından elinden alınmak istendiğini öne sürerek, "Arazimi satmak için tehdit ediyorlar. Polise şikayetçi oldum. Can güvenliğim de mal güvenliğim de yok" dedi. Yaşananların ardından savcılığa giden Hanım Erdoğmuş için koruma kararı çıkarıldı. Erdoğmuş'un herhangi bir tehditle karşılaşması durumunda adresine ekip gönderileceği belirtildi.

'BENİ ÇOCUKLARIMLA DA TEHDİT ETTİLER'

Can güvenliği konusunda endişe yaşadığını, kendisini çocuklarının hayatıyla da tehdit eden kişiler hakkında karakola giderek şikayette bulunduğunu dile getiren Erdoğmuş, "Arazimin çevresini kapattırmak istedim. Bankadan para çekip ustaya 12 bin lira verdim. Telefonlarını kapattı. Avukat tuttuk, mahkemeye verdik. Yüzde 80 engelli olduğum için arazime ve bana bakacak bir aile tutmak istedim. Çalışanların kalması için konteyner yaptırmak istedim. Ancak konteyneri yapmak için anlaştığım iki ayrı kişi de kapora alıp beni dolandırdı. Onlara bir daha ulaşamadım. Gaziemir'in Irmak Mahallesi'nde 140 metrekare 4+ 1 evim vardı. 3 sene boyunca 6 kişi evi onlara vermem için baskı uyguladı, ölümle tehdit etti. Beni çocuklarıma zarar vermekle tehdit ettikleri için çocuklarıma da söyleyemedim. Evimi elimden almak istedikleri için korkumdan evi başkasına sattım. 1,5 milyonluk sıfır daireyi 200 bin liraya satmak zorunda kaldım. Şimdi de arazim için hala tehdit alıyorum" dedi.

ENGELLİ KADIN DOLANDIRICILARIN HEDEFİ OLDU
ENGELLİ KADIN DOLANDIRICILARIN HEDEFİ OLDU
ENGELLİ KADIN DOLANDIRICILARIN HEDEFİ OLDU
ENGELLİ KADIN DOLANDIRICILARIN HEDEFİ OLDU
ENGELLİ KADIN DOLANDIRICILARIN HEDEFİ OLDU

Türk Lirası, Engelli, işçi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ENGELLİ KADIN DOLANDIRICILARIN HEDEFİ OLDU - Son Dakika


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SON DAKİKA: ENGELLİ KADIN DOLANDIRICILARIN HEDEFİ OLDU - Son Dakika
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