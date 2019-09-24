Engelli kadın evinde bıçaklanarak öldürüldü (2)

EŞİ VE KAYINBİRADERİ CİNAYET ŞÜPHELİSİ

Antalya'da evinde bıçaklanarak öldürülen ortopedik engelli İnan B.'nin gözaltına alınan ayrı yaşadığı eşi Mehmet B. ile kardeşi Halil B. getirildikleri Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorguya alındı. Polis, cinayeti Mehmet B. ve kardeşi Halil B.'nin birlikte işlediğini değerlendiriyor.