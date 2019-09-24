Son Dakika Haberleri: Engelli kadın evinde bıçaklanarak öldürüldü (3)
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Engelli kadın evinde bıçaklanarak öldürüldü (3)

1 saat önce

KİLİDİ DEMİR ÇUBUKLA KIRIP AÇMIŞAntalya'da oturduğu evde göğsünden bıçaklanarak öldürülen ortopedik engelli İnan B.'nin odasının kapısında kilit olduğu, oğlu Y.B.'nin bu kilidi demir çubukla kırıp içeri girince annesinin cansız bedeniyle karşılaştığı ortaya çıktı.

Engelli kadın evinde bıçaklanarak öldürüldü (3), System.String[]

KİLİDİ DEMİR ÇUBUKLA KIRIP AÇMIŞ
Antalya'da oturduğu evde göğsünden bıçaklanarak öldürülen ortopedik engelli İnan B.'nin odasının kapısında kilit olduğu, oğlu Y.B.'nin bu kilidi demir çubukla kırıp içeri girince annesinin cansız bedeniyle karşılaştığı ortaya çıktı.
Olayı anlatan bir komşusu, "Y.B. sabah erken saatlerde yardım istedi. 'Annem yerde yatıyor. Hiç kıpırdamıyor' dedi. Hasta olduğunu düşündüm. Çocukla eve gittik ve kanı gördüm. Bıçaklandığını fark ettim. Telefonumdan ambulansı aradı ve yardım istedi. Y.B. uyandığında odasının kilitli olduğunu, demir çubukla kapının kilidini kırdığını, annesini yerde görünce evden kaçarak yardım istediğini söyledi" dedi.


Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 01:38 Kaynak: DHA
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