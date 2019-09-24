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Engelli kadın evinde bıçaklanarak öldürülmüş olarak bulundu

2 saat önce

Engelli kadın evinde bıçaklanarak öldürülmüş olarak bulundu Olay, 10 yaşındaki oğlunun "annemi bıçaklamışlar" diye komşuya koşması sonucu ortaya çıktı Öldürülen kadının kayınbiraderi gözaltında, ayrı yaşadığı eşi aranıyorANTALYA - Antalya'da bedensel engelli bir kadın evinde bıçaklanarak...

Engelli kadın evinde bıçaklanarak öldürülmüş olarak bulundu

Olay, 10 yaşındaki oğlunun "annemi bıçaklamışlar" diye komşuya koşması sonucu ortaya çıktı

Öldürülen kadının kayınbiraderi gözaltında, ayrı yaşadığı eşi aranıyor

ANTALYA - Antalya'da bedensel engelli bir kadın evinde bıçaklanarak öldürülmüş olarak bulundu. Sabah uyanınca kilitli odasının kapısı kıran 10 yaşındaki Y.B. annesini o halde görünce komşulara haber verdi.

Olay, sabah saatlerinde Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Kırcami Mahallesi 1771 sokakta bulunan müstakil evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İnan Berrak isimli bedensel engelli kadın evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. Sabah uyandığında odasının kapısının kilitli olduğunu gören 10 yaşındaki oğlu Y.B. kapıyı kırarak annesinin yanına gitti. Annesini bıçaklanmış halde yerde gören oğlu komşulara giderek, "annem bıçaklanmış gelin" dedi. İnan Berrak'ın çocukken geçirdiği bir trafik kazası sonucu bedensel engelli kaldığı öğrenildi. Komşuların durumu ihbar etmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Olayla ilgili İnan Berrak'ın kayınbiraderi H.B.'nin gözaltında olduğu, ayrı yaşadığı eşi M.B.'nin ise polis tarafından arandığı öğrenildi.

Engelli kadın evinde bıçaklanarak öldürülmüş olarak bulundu

Antalya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 11:36 Kaynak: İHA
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