Engelli kadın hayal bile edemezken İŞKUR desteği ile kendi işinin patronu oldu

Şivas'ın Şarkışla ilçesi Gürçayır Beldesinde yaşayan engelli kadın, İŞKUR desteğiyle satın aldığı 4 inekle hayvancılık yapmaya başladı.

Sivas'ın Şarkışla ilçesi Gürçayır Beldesinde yaşayan kronik karaciğer hastası 30 yaşındaki Aysun Ünsal engeli nedeniyle iş bulamazken, İŞKUR'dan aldığı 36 Bin TL'lik hibe desteğiyle hayvancılığa başlayıp kendi işinin patronu oldu. İŞKUR'un engellilere verdiği destekten faydalanan Aysun Ünsal, eşi Ramazan Ünsal'ın da yardımıyla 4 inek alarak işe koyuldu. Genç kadın elde ettiği gelirle ev ekonomisine katkı sağladı. Ünsal, gebe olan 4 ineğinin yavrularını doğuracağı günü hevesle bekliyor.

İŞKUR hibesi ile hayvancılığabaşladı

Aysun Ünsal, İŞKUR'dan aldığı hibe ile hayvancılık yapmaya başladığını belirtip "Geçmişte de başvuru yapmıştık, iki kez başvuru yaptık. İlk kez yaptık çıkmadı, ikinci kez de çıktı. Çok şükür, 36 Bin TL verdiler. 4 tane inek aldık, onla da evimizin geçimini sağlamaya çalışıyoruz. Engelli hibesi olarak aldım, kronik karaciğer rahatsızlığım vardı. Hayatımızda çok değişiklikler oldu, ineklerimiz gebe 1. ayda doğuracaklar. Evliliğimizin 3. yılındayız. Yeni evli olduğumuz için hayvanlarla uğraşmak zor oluyor ama eşimin de bilgisi olmasa çok daha zor olurdu. Eşim bana öğretiyor, bende ona yardımcı oluyorum " dedi.

"Aklının ucundan geçmezdi"

Geçmişte hayvancılıkla uğraşmak gibi bir düşüncesinin olmadığını belirten Ünsal, "İneklerimizin yavrular doğduğunda onun geliriyle evimizin geçimini sağlayacağız. Sütleri mandıraya verip geçimimizi sağlayacağız, ekmek kapımız oldu. Daha önce ev hanımıydım, yaptıklarım hiç aklıma gelmezdi. Hiç düşünmüyordum. Eşimin geçmişte bu iş yaptığı için bu yola baş koyduk. İŞKUR'a böyle imkanlar sağladığı için teşekkür ederim. Böyle desteklerin devamının gelmesini dileriz. Çok iyi bir destek, kimse kimseye 36 Bin TL para vermez" şeklinde konuştu.

Eşinin aldığı hibeyle hayvancılıkla uğraşmaya başladıklarını belirten Ramazan Ünsal, "İki yıl önce eşimle evlendim, evliliğimizin ardından böyle araştırmalarda bulunduk. Sosyal medya üzerinden araştırmalar yaptık. Engellilere hibe verildiğini öğrenince bizde deneyelim dedik. Başvurumuzu yaptık. Şükür, ilk başvurumuzda olmadı ama 2. Başvurumuzda oldu. Eşim engelli olduğu için 36 Bin TL hibe çıktı. Onunla da hayvanlarımızı aldık, şimdi burada hayvancılıkla uğraşıyoruz. Bu yıl bereketli bir yıldı, dördü de gebe. 1 ay sonra doğumlar başlayacak" dedi. - SİVAS